Samsung Polska: To w Polsce budujemy smartfony przyszłości

W rankingu najlepiej sprzedających się smartfonów w Polsce po raz kolejny wyprzedziło was Xiaomi. Co się dzieje?

Marcin Garbarczyk, szef działu mobilnego Samsung Electronics Polska: Wiem, o którym raporcie mówisz, ale nas on specjalnie nie interesuje, bo pokazuje tylko poziom sprzedaży pomiędzy producentem a dystrybutorem. Nas nie interesuje zapełnianie magazynów sklepowych, tylko to, ile smartfonów faktycznie trafia do klientów.

A na którym miejscu jesteście w tym rankingu?

Ten ranking tworzy GFK Polonia i praktycznie wszyscy producenci w Polsce mają do niego dostęp i wiedzą, kto jest, a kto nie jest pierwszy. Warunki umowy nie pozwalają nam jednak mówić, kto jest na którym miejscu.

Czyli nie możesz powiedzieć, że Samsung jest na pierwszym miejscu pod względem liczby sprzedanych smartfonów?

Nie, absolutnie nie mogę tego powiedzieć, ale mogę zdradzić, że w ujęciu wartościowym, po 3 kwartałach tego roku nasz udział rynkowy to ponad 36 proc.