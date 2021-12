Wojsko Polskie kupuje 100 dronów „Wizjer”

Wizjer to drony klasy mini przeznaczone do obserwacji z powietrza. MON poinformował o zakupie 25 zestawów, po cztery statki powietrzne, dla Wojska Polskiego. Sprzęt ma zostać dostarczony do wojska do 2027 roku.

Drony Neox 2 dla wojska

Umowa została podpisana z Polską Grupą Zbrojeniową, jako liderem projektu. W jej ramach zamówienie wykonają Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. Według portalu Defence24 dronem Wizjer zostanie prawdopodobnie projekt drona Neox 2 zaprojektowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Podczas uroczystości podpisania umowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że MON planuje także wznowić dostawy dronów FlyEye produkowanych przez polską WB Group.

Dron Neox 2 charakteryzuje się zasięgiem operacyjnym do 35 kilometrów i czasem lotu przekraczającym trzy godziny.

Czytaj też:

Uzbrojenie armii po nowemu, ale ze starą kadrą. Koniec z Inspektoratem Uzbrojenia