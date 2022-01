Rosja pokazała nowego „białego łabędzia”. Tupolew Tu-160M odbył pierwszy lot

Najnowszy „biały łabędź” odbył swój dziewiczy lot 12 stycznia 2022 roku, o czym poinformowało biuro prasowe państwowych zakładów Rostec. Samolot wzbił się na wysokość 600 metrów i wykonał lot, który trwał 40 minut. Piloci firmy Tupolew wykonali w tym czasie serię manewrów, które pozwoliły ocenić zachowanie samolotu w locie.

Nowy samolot Tupolewa

Według oświadczenia prezesa United Aircraft Corporation, spółki matki Tupolewa, najnowszy Tu-160M ma w 80 procentach wymienione podzespoły i systemy. Samolot jest także przystosowany do przenoszenia nowych oraz jeszcze nieistniejących systemów uzbrojenia, poinformował o tym minister przemysłu i handlu Denis Manturow.

Tupolew Tu-160 to rosyjski, a wcześniej radziecki, supersoniczny bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych. Razem z samolotami Tu-95MS stanowią główną część floty strategicznej Rosji. Według informacji rosyjskiej agencji TASS Tu-160M to najcięższy supersoniczny samolot wojskowy.

Bombowce Tu-160 weszły do służby w radzieckich siłach powietrznych w roku 1987 w ramach lotnictwa dalekiego zasięgu. Ich charakterystycznym elementem są skrzydła o zmiennej geometrii. W czasie startu, lądowania i lotu z niską prędkością skrzydła ustawiane są w pozycji do przodu, aby maksymalnie zwiększyć siłę nośną.

W czasie lotu supersonicznego skrzydła Tu-160 składają się do tyłu wzdłuż kadłuba samolotu, co sprawia, że stanowią mniejszy opór powietrza. Podobne rozwiązanie jest zastosowane w amerykańskim odpowiedniku, bombowcu strategicznym Rockwell B-1B Lancer.

