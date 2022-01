Śmigłowiec, który ma zastąpić Black Hawki. W jednym bije go na głowę

W ramach testów przeprowadzonych piątego stycznia 2022 w West Palm Beach na Florydzie SB-1 Defiant wykonał m.in. lądowanie na ograniczonym obszarze oraz loty na małej wysokości. Dodatkowo śmigłowiec wykonał zwroty przy nachyleniu 60 stopni oraz przekroczył prędkość 236 węzłów, czyli 437 km/h.

Test lądowania w trudnych warunkach polegał na lądowaniu na prowizorycznym lądowisku otoczonym drzewami. Lądowisko miało takie same wymiary, jakie jest wymagane do lądowania śmigłowca Black Hawk.

Śmigłowiec przeszedł też testy lotu na niskiej wysokości, małej prędkości i zwrotności.

Śmigłowiec przyszłości

SB-1 Defiant to prototyp śmigłowca przyszłości dla US Army rozwijany przez konsorcjum firm Sikorsky (należący do Lockheed Martin) oraz Bell. W konstrukcji śmigłowca zastosowano podwójny wirnik główny w układzie Kamova, który wykorzystywany jest m.in. przez rosyjskie śmigłowce uderzeniowa Ka-50.

Taki układ pozwala wyeliminować konieczność zastosowania tylnego wirnika stabilizującego śmigłowiec. Dzięki temu z tyłu można umieścić śmigło pchające. Takie rozwiązanie daje maszynie zdolność śmigłowca do pionowego startu i lądowania jednocześnie znacznie zwiększając jego prędkość przelotową. Maksymalna prędkość Back Hawka to 357 km/h, a przelotowa to ok. 280 km/h. Prędkość przelotowa SB-1 Defiant ma wynieść 420 km/h.

