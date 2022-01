Zachód w kropce. „Putinowi trzeba coś dać, aby uniknąć inwazji”

Wzdłuż rosyjskiej granicy z Ukrainą, a także w rejonie Doniecka, Ługańska i na Krymie stale gromadzone są rosyjskie wojska i sprzęt. Do Ukrainy przylatują zagraniczne dostawy sprzętu wojskowego, w tym wyrzutnie pocisków przeciwpancernych do walki z czołgami i innymi ciężkimi pojazdami. W sieci pojawiają się zapisy rozmów rosyjskich żołnierzy, którzy żegnają się z rodzinami. Wszystko wskazuje na to, że Rosja szykuje się do inwazji na Ukrainę.