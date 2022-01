Rekordowa sprzedaż iPhone’ów pomimo pandemii. Apple przeskoczyło oczekiwania

W ciągu 2021 roku Apple zmagało się z poważnymi problemami dotyczącymi dostaw podzespołów do produkcji iPhone’ów. Firma ograniczyła nawet z tego powodu planowaną sprzedaż swoich smartfonów. Okazało się jednak, że Apple zakończyło rok udanie pod względem przychodu, a ostatni kwartał 2021 był rekordowy dla firmy.

Apple z rekordowymi wynikami

Ograniczenie sprzedaży iPhone’ów było dla Apple ciężkim ciosem, bo to właśnie smartfony składają się na lwią część przychodu. W 2021 sprzedaż iPhone’ów odpowiadała za 71,6 mld dolarów przychodu, co stanowiło wzrost o 9 proc. rok do roku. Jednocześnie sprzedaż była wyższa o kilka miliardów od prognoz analityków finansowych.

Kolejne działki pod względem przychodów to:

Usługi: 19,5 mld dolarów

Inne produkty: 14,7 mld

Komputery Mac: 10,8 mld

iPady: 7,2 mld

W wywiadzie dla CNBC szef Apple, Tim Cook, powiedział, że w pierwszym kwartale 2022 także oczekują wzrostu w porównaniu z tym samym okresem 2021. Cook dodał też, że problemy z dostawami w 2022 będą prawdopodobnie mniejsze, niż pod koniec 2021.

Największy wzrost ostatnim kwartale 2021 dotyczył usług. O 25 proc. wzrosły przychody z takich usług jak iCloud, Apple Music i wpływy z AppStore. Chociaż usługi wypracowały zdecydowanie mniej przychodu niż sprzedaż iPhone’ów, to kategoria ta może pochwalić się najwyższą marżą ze wszystkich kategorii Apple.

Wzrost zanotowały też inne produkty Apple, na które składają się m.in. smartwatche Apple Watch 7 oraz nowe słuchawki AirPod. Najgorzej poradziła sobie natomiast kategoria tabletów iPad. Ich sprzedaż spadła w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Spowodowane to było m.in. ograniczeniem produkcji na rzecz iPhone’ów.

