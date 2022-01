W tym zawodzie można zarobić nawet 25 tys. zł. Zdradzamy jego tajniki

Data scientist to zwód, którego nazwa nie ma w języku polskim bezpośredniego odpowiednika. Dzieje się tak często, gdy rozwój technologii jest szybszy niż rozwój języka, a data science to jedna z najszybciej rosnących dziedzin branży IT. Specjaliści tej branży są najbardziej poszukiwanymi pracownikami i najlepiej opłacanymi. Osoby ze specjalnością w uczeniu maszynowym mogą w Polsce liczyć na zarobki rzędu 26 tys. netto przy umowie B2B.

Kim jest i co robi data scientist?

- Data scientist to najwyższy poziom, jaki można osiągnąć, pracując w działce IT związanej z analizą danych – tłumaczy Weronika Żelazek, która pracuje jako data manager, czyli koordynuje pracę data scientist w No Fluff Jobs. – Są to osoby, które mają lata doświadczenia na niższych stanowiskach i posiadają wiele różnorodnych umiejętności, nie tylko programowania.