Sukces polskiej firmy. Amerykanie kupią rakiety przeciwlotnicze Piorun

Rakiety Piorun to najnowocześniejsza broń tego przeznaczona obrony przed śmigłowcami, samolotami szturmowymi, a także dronami na bliskich odległościach i niskim pułapie. W siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych zastąpią system Stinger, który przez lata świetnie sprawdzał się w roli bliskiej obrony przeciwlotniczej, ale zbyt znacząco się zestarzał.

Sukces eksportowy polskiej firmy

System przeciwlotniczy Piorun to głęboka modernizacja systemu Grom, który był pozytywnie przyjęty nie tylko przez Siły Zbrojne RP, ale także przez inne kraje. Gromy zostały sprzedane m.in. do Gruzji, Litwy czy Indonezji.

Rakiety Piorun mogą zwalczać cele na odległości 6500 metrów i na wysokości do 10 do 4000 metrów zarówno w dzień jak i w nocy dzięki kamerze na podczerwień. System Piorun działa w systemie „wystrzel i zapomnij”, który po początkowym namierzeniu celu automatycznie koryguje lot rakiety.

Według informacji, do jakich dotarł portal Defence24 Amerykanie kupią kilkaset zestawów rakietowych. Jest to gigantyczny sukces dla firmy Mesko S.A., bo sprzedaż uzbrojenia siłom zbrojnym USA zawsze oznacza uzyskanie „znaczka jakości”, co może być impulsem do podpisania kontraktów eksportowych z innymi krajami.

Zestawy przeciwlotnicze mają także trafić do Ukrainy, aby wesprzeć jej siły zbrojne w przypadku ewentualnego starcia z Rosją lub separatystami przez nią wspieranymi.

