Na polskim niebie tłoczno od wojskowych samolotów i śmigłowców

W związku z rosyjską wojną w Ukrainie, na polskim niebie, oraz w aplikacji FlightRadar24 można zaobserwować wzmożony ruch powietrzny brytyjskich i amerykańskich jednostek. Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii (Royal Air Force) można ujrzeć głównie nad północną Polską, natomiast maszyny US Air Force oraz US Army przede wszystkim latają nad południową częścią kraju.

Samoloty rozpoznawcze, latające cysterny i śmigłowce US Army i US Air Force

Od kilku dni, praktycznie bez przerwy na niebie w okolicy Krakowa latają powietrzne cysterny US Air Force, które na co dzień stacjonują w amerykańskiej bazie w Ramstein w Niemczech. Zataczają okręgi pomiędzy Krakowem, Tarnowem i Nowym Sączem, a następnie wymieniają się z innymi, które przejmują ich zadanie.

Samoloty, które można zaobserwować w tej roli mają sygnał wywoławczy zaczynający się od liter LAGR i pełnią je modele: USAF Boeing KC-135R Stratotanker, USAF Boeing KC-135T stacjonujące w Ramstein oraz McDonnell Douglas KC-10A Extender stacjonujący w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych.

Pomiędzy Rzeszowem i Mielcem można regularnie zobaczyć śmigłowce US Army UH-60M Blackhawk. W Rzeszowie stacjonują amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej US Army. W Mielcu znajdują się natomiast zakłady lotnicze PZL Mielec należące do firmy Sikorsky (który należy do koncernu Lockheed Martin), w których produkowane są śmigłowce Blackhawk, małe samoloty pasażerskie Beechcraft C-12

82. Dywizja powietrznodesantowa US Army stacjonuje na co dzień w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Żołnierze tej jednostki już wcześniej współdziałali z Polakami przy okazji misji w Iraku. Dywizja dysponuje oprócz śmigłowców Blackhawk także śmigłowcami szturmowymi AH-64 Apache, transportowymi CH-47 Chinook, rozpoznawczymi OH-58 Kiowa oraz bezzałogowcami MQ-1oraz RQ-7B Shadow.

Nad Polską regularnie latają także samoloty Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych US Air Force. 24 lutego około południa na trasie pomiędzy Rucianym-Nidą a Stalową Wolą można było zaobserwować samolot Boeing RC-135W Rivet Joint. Jest to samolot zwiadowczy do rozpoznania fotograficznego i elektronicznego. Załoga samolotu jest w stanie namierzyć i zidentyfikować jednostki wykorzystując do tego spektrum elektromagnetyczne. Zebrane dane są następnie przekazywane przez załogę samolotu do dowództwa operacji.

Zadania zwiadowcze nad Polską wykonują także należące do US Air Force samoloty Northrop Grumman E-8C, które są zbudowane na podstawie Boienga 707-800. Samolot jest przystosowany do działania w warunkach walki elektronicznej, jego pokładowe systemy obronne pozwalają mu latać nawet podczas działań zakłócających przeciwnika. Jego największym atutem jest radar APY-7, który pozwala na namierzanie i identyfikowanie celów naziemnych zarówno ruchomych jak i stacjonarnych. Radar obejmuje teren o powierzchni do 50 tys. km kwadratowych i może jednocześnie śledzić do 600 jednostek w odległości do 250 kilometrów.

Brytyjczycy nad Polską

W polskiej przestrzeni powietrznej regularnie kursują także samoloty transportowe różnej wielkości amerykańskich i natowiskich wojsk. Są to m.in.: Hercules C-130H, natowski Airbus A330 MRTT, który pełni połączoną rolę powietrznej cysterny i transportowca.

Nad północną Polską, w okolicy Poznania można było zobaczyć 24 lutego latającą cysternę Airbus KC2 Voyager (brytyjskie oznaczenie Airbusa A330) należącą do Królewskich Sił Powietrznych. Tego samego dnia na Flight Radarze pojawił się także samolot bojowy RAF-u Eurofighter Typhoon FGR.4

Nie wszystkie samoloty pojawiają się na ogólnodostępnych stronach, jak np. FlightRadar24. Samoloty bojowe podczas działań operacyjnych zazwyczaj są ukryte.

