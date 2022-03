Wojna Rosja - Ukraina. Tajemniczy samolot na polskim niebie

Stale nad południową Polską, w okolicy Tarnowa krążą latające cysterny Lotnictwa Stanów Zjednoczonych US Air Force. We wtorek rano zadanie to pełnił samolot Boeing KC-135R Stratotanker z bazy lotniczej w Ramstein w Niemczech. Co ciekawe latająca cysterna pojawiła się także nad Warszawą we wtorek rano. Nad Inowrocławiem i Włocławkiem krąży natomiast latająca cysterna Airbus KC2 Voyager należąca do brytyjskich Royal Air Force. Nad teren Polski zmierzała też należąca do NATO cysterna/transportowiec Airbus A330-243MRTT

Nad terytorium naszego kraju regularnie prowadzą loty także maszyny US Army. Praktycznie w każdej chwili na niebie w okolicach Rzeszowa, gdzie stacjonuje 82. brygada powietrzno-desatnowa, można zobaczyć śmigłowce UH-60 Black Hawk. Śmigłowce te regularnie kursują do Mielca, gdzie mieszczą się zakłady produkcyjne firmy Lockheed Martin, w których powstają właśnie te maszyny.

Z Węgier w stronę Litwy leciał gigantyczny transportowiec Boeing C17A Globemaster III należący do należący do agencji wsparcia NATO odpowiedzialnej za transport strategiczny Strategic Airlift Capability.

Tajemniczy samolot latający w pętlach w kształcie heksagonu

Krótko po północy nad południową Polską można było zobaczyć tajemniczy samolot US Army o symbolu wywoławczym 11100169. Samolot wystartował z lotniska w Mielcu, wykonał pętlę o kształcie heksagonu, a następnie udał się na południe, gdzie również latał w pętlach w kształcie heksagonu. Na Twitterze pojawiły się przypuszczenia, że może być to dron rozpoznawczo-uderzeniowy MQ-1C Gray Eagle.

W nocy w Rzeszowie wylądowały wojskowe, ciężkie transportowce należące do US Air Force (z Ramstein) i Royal Air Force (z Brize Norton w Wielkiej Brytanii). W nocy nad Polską przelatywały także samoloty należące do Turkish Airlines z Moskwy i Petersburga do Istambułu.

Około godziny 7 rano nad północną Polską, w okolicach Bydgoszczy ponownie pojawił się brytyjski myśliwiec Eurofighter Typhoon FGR.4 w barwach Royal Air Force.

Około godziny 10 nad Polską pojawiły się duńskie samoloty F-16, które eskortowały do bazy wojskowej w Łasku Oanę Lungescu, rzeczniczkę Paktu Północnoatlantyckiego.

Dane pochodzą z portalu FlightRadar24. Należy pamiętać, że nie wszystkie loty są widoczne na portalu. Dotyczy to zwłaszcza specjalnych misji wojskowych.

