Kryptowaluty dozbrajają ukraińską armię. Ministerstwo zebrało tak ponad 24 mln dolarów

We wtorek rano Ukraina rozpoczęła sprzedaż wojennych obligacji. Cały zysk zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia dla armii. W ciągu zaledwie doby udało się w ten sposób pozyskać 8,1 mld hrywien (ok. 277 mln dol.). Na rynek trafiły obligacje 2-miesięczne oraz roczne. Średnia rentowność pierwszych papierów wyniosła 10 proc., a drugich - 11 proc. Zdecydowanie większą popularnością cieszyły się obligacje roczne: z ich sprzedaży pozyskano 8,122 mld hrywien.

twitter

Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy uruchomiło natomiast specjalny serwis Crypto Fund of Ukraine, którego użytkownicy są zachęcani do „wysłania Putina na Jowisza”, a mogą to uzyskać poprzez wpłacanie pieniędzy. Tym kanałem udało się zebrać 24,5 mln dol. zebrano w kryptowalucie oraz ponad 2 mln dol. z bardziej tradycyjnych przelewów.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Kryptowaluty dozbrajają ukraińską armię



Nigdy dotąd kryptowaluty nie odgrywały tak dużej roli w finansowaniu działań wojennych. To znak czasów, ale nie bez znaczenia jest również to, że kryptowaluty naprawdę dobrze przyjęły się na Ukrainie.Administracja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego miała aspiracje, aby stać się najbardziej przyjaznym kryptowalutom krajem na świecie. Stąd prośba o wpłaty w kryptowalutach padły na podatny grunt.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

Kij ma jednak dwa końce. Eksperci obawiają się, że rząd rosyjski i poszczególni prokremlowscy oligarchowie będą uciekali się do korzystania z kryptowalut w celu uniknięcia sankcji międzynarodowych. Wykorzystanie kryptowalut pozwoliłoby Moskwie w pewnym stopniu ograniczyć skutki wykluczenia jej z systemu SWIFT. Aby uniknąć takiego scenariusza, ukraińscy politycy zaapelowali do największych światowych giełd kryptowalutowych o zablokowanie rosyjskim klientom, w tym rosyjskiemu rządowi, możliwości przeprowadzania transakcji. Będzie to jednak bardzo trudne: blockchain został zaprojektowany w sposób zdecentralizowany właśnie po to, by uniemożliwić „wyłączenie” kogokolwiek z systemu.

Czytaj też:

Kryzys nie trwał długo. Kryptowaluty z dwucyfrowymi wzrostami