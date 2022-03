Wojna Rosja – Ukraina. Amerykańskie F-35 razem z polskimi F-16 bronią wschodniej flanki NATO

Amerykańskie F-35A, polskie F-16, a także samoloty Królewskich Sił Powietrznych Danii pełnią misję NATO Baltic Air Policing, która chroni przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii przed nielegalnym jej naruszeniem przez lotnictwo Rosji lub Białorusi.

Misja NATO Baltic Air Policing pełniona jest rotacyjnie od 2004 roku przez różne kraje sojuszu, ponieważ kraje bałtyckie graniczące z Rosją nie dysponują wystarczającymi siłami powietrznymi do zabezpieczenia granicy NATO.

Standardowo podczas rotacji kraj wystawia cztery samoloty do misji Baltic Air Policing. W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę kraje uczestniczące w obecnej rotacji (Stany Zjednoczone, Dania i Polska) wzmocniły swoją obecność w krajach bałtyckich.

Stany Zjednoczone skierowały dodatkowe sześć samolotów F-35A z 35. eskadry myśliwców z bazy lotniczej Hill w stanie Utah. Dołączyły one do już pełniących misję samolotów US Air Force F-15 Eagle. Swój kontyngent powiększyła także Dania, która wysłała dodatkowe samoloty F-16.

Stany Zjednoczone wysłały dodatkowo do krajów bałtyckich także 20 śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache z Niemiec, a kolejne 12 zostało przebazowanych z Grecji do Polski.

Polska po raz 10-ty bierze aktywny udział w misji NATO Baltic Air Policing. Polski kontyngent z czterema F-16 Jastrząb stacjonuje w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach.

