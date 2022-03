Dwie dodatkowe baterie systemu Patriot dla Polski. NATO wzmacnia obronę na wschodniej flance

Do Polski trafią dwie kolejne baterie systemu obrony przeciwlotniczej Patriot – poinformował Fox News rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli. Rzecznik przyznał, że operacja przerzutu systemu zostanie wykonana na rozkaz sekretarza obrony USA. Dodał także, że decyzja została podjęta przez gen. Toda Woltersa, szefa Dowództwa Europejskiego USA za zgodą Polski.

Należy pamiętać, że jest to jednak wiadomość oficjalna. Ile baterii Patriotów trafi do Polski w rzeczywistości, i czy przypadkiem nie stacjonują one na wschodniej flance NATO od dłuższego czasu? Tego z komunikatu się nie dowiemy.

Dodatkowe Patrioty w Polsce. „To bardzo ważna decyzja”

Jak przekazał rzecznik Dowództwa Sił USA, rozmieszczenie dodatkowych Patriotów „ma przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniom dla sił USA i sojuszników oraz terytorium NATO” .

„Bardzo ważna decyzja USA o skierowaniu do Polski 2 baterii Patriot w związku z wojną w Ukrainie. W marcu 2015 został przećwiczony szybki przerzut tego systemu do Polski, wiedzą co robić. Priorytetem sojuszniczym i narodowym musi być obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza” – napisał na Twitterze Tomasz Siemoniak, który jako minister obrony narodowej przyczynił się do stworzenia bazy Patriotów w Redzikowie.

Są to jednak systemy należące do USA, które w bazie w okolicach Słupska rozmieszczone są w ramach ochrony wschodniej flanki NATO. Polska w ramach programu obrony powietrznej Wisła, kupiła w 2018 roku jednak również własne Patrioty, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego na przełomie 2022 i 2023 roku.

