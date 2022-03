Patriot. Czym jest i jak działa broń, której Polska tak pilnie potrzebuje

Podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą Kamala Harris powiedziała, że dwie baterie Patriotów zostały przekierowane do Polski. To zestawy, które są na stanie sil zbrojnych Stanów Zjednoczonych i przyjechały tu razem z nimi w ramach współpracy wojskowej i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Nie są to zestawy Patriot, które Polska kupiła w 2018 roku.

W marcu 2018 MON poinformował, że kupi od Stanów Zjednoczonych dwie baterie wyrzutni przeciwrakietowych Patriot za 4,75 mld dolarów. Baterie te mają trafić do Polski pod koniec 2022 roku. Wojna w Ukrainie pokazuje, jak bardzo Wojsko Polskie potrzebuje tego typu uzbrojenia, o czym od dawna mówili eksperci.

W ostatnich dniach wojny w Ukrainie Rosja pokazała swoją taktykę, gdy szybki pochód kolumn pancernych nie przyniósł skutku. Rosyjskie wojsko zatrzymało się, a do gry została włączona artyleria rakietowa, bombardująca zarówno cele wojskowe (lotniska, zbiorniki paliw), jak i budynki cywilne w celu złamania morale i ducha w narodzie ukraińskim.

Przeciwrakietowy Patriot

Obrona przed pociskami rakietowymi jest trudna i droga, ale jest możliwa. Takie zadanie spełnia właśnie system Patriot.

System składa się z czterech głównych komponentów: komunikacji, radaru, dowodzenia i naprowadzania rakiet. Kluczowym elementem systemu jest radar AN/MPQ-53, lub 65 w najnowszej wersji PAC-3, który wykonuje jednocześnie zadania poszukiwania, identyfikacji, śledzenia i namierzania celów. Jest to unikatowa cecha w rodzinie wyrzutni ziemia-powietrze, które zwykle mają kilka radarów, z których każdy wykonuje inne zadanie.

Radar zestawu Patriot jest stosunkowo wąski, co daje mu przewagę w śledzeniu dalekich, małych i szybko poruszających się pocisków balistycznych, samolotów typu stealth oraz pocisków samosterujących dalekiego zasięgu (cruise missile). Zdolności te są niezwykle ważne w sytuacji konfliktu z przeciwnikiem, który dysponuje bogatym arsenałem artylerii rakietowej i pocisków balistycznych, jakim jest Rosja.

Sposób działania baterii Patriot

Poniżej przedstawiony jest sposób działania baterii Patriot w wersji PAC-3 (zamówionej przez Polskę).

1.Potencjalny pocisk przeciwnika jest wykryty przez radar AN/MPQ-65.

2.Po przeanalizowaniu danych i potwierdzeniu, że wykryty obiekt to pocisk odpowiedzialny oficer daje komendę do przejścia ze stanu gotowości do stanu operacyjnego.

3.Komputer zestawu Patriot wybiera moment zaatakowania celu oraz wyrzutnię, które zagwarantują najwyższą skuteczność.

4.Dwie rakiety zostają wystrzelone w odstępie 4,2 sekund.

5.Radar AN/MPQ-65 śledzi cel i przekazuje informacje do wystrzelonych rakiet.

6.W momencie zbliżenia się do celu radar umieszczony w nosie rakiety i szuka sygnału wysyłanego przez głowicę rakiety przeciwnika.

7.Automatyczny system kontroli lotu oblicza trajektorię do uderzenia.

8.Rakieta Patriot uderza w rakietę przeciwnika, obierając za priorytet głowicę bojową i eksploduje.

9.Druga rakieta Patriot identyfikuje ewentualne elementy rakiety przeciwnika, które mogą zawierać głowicę bojową i atakuje je w podobny sposób.

Patriot do obrony kluczowych elementów

Systemy ochrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej typu Patriot są wykorzystywane przez wojska do obrony kluczowych instalacji. W pierwszej kolejności pod parasolem Patriotów chowane są lotniska, z których operują samoloty bojowe. W Polsce byłyby to lotniska w Krzesinach i w Łasku, na których stacjonują samoloty F-16, które w przypadku konfliktu są najpierw wykorzystane do zdobycia przewagi powietrznej, a następnie do atakowania kluczowych celów przeciwnika.

W następnej kolejności chronione są inne kluczowe elementy dla powodzenia operacji wojskowych, jak infrastruktura, punkty łączności i dowodzenia, duże zgrupowania wojskowe, itd.

W Polsce zestawy Patriot mają wejść w skład programu „Wisła” Wojska Polskiego, który będzie odpowiadał za obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą średniego zasięgu (do 100 km). Uzupełnieniem programu „Wisła” jest program „Narew”, który będzie odpowiadał za obronę krótkiego zasięgu (do 25 km). Podczas gdy program „Wisła” został zakupiony praktycznie „z półki” od amerykańskiego partnera, to program „Narew” ma maksymalnie wykorzystywać firmy z polskiego sektora zbrojeniowego. Dostawy „Narwii” do wojska są przewidziane na rok 2027.

