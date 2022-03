Rosja zaatakowała Kijów dronami kamikadze Kałasznikowa. Miały przerażające zadanie

Drony kamikadze, lub amunicja krążąca, to nowy typ uzbrojenia, który zyskuje na popularności w ostatnich latach. Są to małe, bezzałogowe statki latające z ładunkiem wybuchowym, który eksploduje przy kontakcie lub na sygnał operatora.

Amunicja krążąca jest produkowana m.in. w Polsce przez Grupę WB pod nazwą Warmate. W Rosji ten typ uzbrojenia, pod nazwą KUB, produkują koncern Kałasznikowa, a konkretnie przez jedną z jego firm zależnych, ZALA Aero. Jeden z takich dronów został zestrzelony nad Kijowem.

Rosyjski KUB jest zaprojektowany do lotu z prędkością maksymalną 128 km/h, może pozostawać w powietrzu maksymalnie pół godziny i przenosić ładunek wybuchowy o wadze do 3,1 kilograma. Kałasznikow reklamuje swojego drona tym, że jest on niezwykle precyzyjny i trudny do wykrycia przez obronę przeciwlotniczą przeciwnika.

Drony kamikadze mogą zazwyczaj przenosić różne rodzaje ładunków w zależności od celów misji. W przypadku drona zestrzelonego nad Kijowem przenoszony ładunek był wypełniony metalowymi kulkami. Tego typu ładunki są przeznaczone do wyrządzenia maksymalnych szkód wśród ludzi.

Gdzie są rosyjskie drony?

Może to być jeden z pierwszych dowodów na wykorzystanie dronów bojowych przez Rosję w inwazji na Ukrainę. Chociaż według dostępnych danych Rosja ma dysponować 500 wojskowymi dronami, to do tej pory nie było widać, aby były one wykorzystane w wojnie w Ukrainie. Ani Rosja nie chwaliła się ich osiągnięciami, ani Ukraina nie zestrzeliła żadnego, choć skutecznie udaje się jej zestrzeliwać rosyjskie samoloty i śmigłowce.

