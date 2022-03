Postrach Rosjan znów uderzył. Bayraktar z kolejnym trofeum

„Nowe dzieło niestrudzonego Bayraktara!” – zatytułowano najnowsze nagranie z drona Bayraktar TB2, który od pierwszych dni wojny na Ukrainie sieje nie tylko zniszczenie, ale także strach w rosyjskich szeregach. Bezzałogowy pojazd doczekał się już własnej piosenki i wzmianki w kilku innych.

Bayraktar symbolem wojny na Ukrainie

Skuteczność Bayraktarów jest wysoka, ale ich udział w wojnie ma również znaczenie propagandowe. Gen. Waldemar Skrzypczak uważa, że wkład dronów pompowany jest trochę na wyrost. Trudno jednak przejść obojętnie wobec nagrań, które pojawiają się w sieci. Pokazują one precyzyjne bombardowania rosyjskich kolumn pancernych, niesławnych wyrzutni BUK, czy konwojów z zaopatrzeniem dla rosyjskiej artylerii.

Bayraktary doczekały się także kilku piosenek, mnóstwa memów i stały się postrachem rosyjskich żołnierzy. Można o nich usłyszeć m.in. w domniemanej komunikacji między żołnierzem a rosyjskim dowództwem zaraz po zniszczeniu kolumny pancernej zmierzającej na Kijów. W internecie pojawiło się także nagranie z tej bitwy w miejscowości Browary.

– Ukraińcy to śpiewny naród. Uważam, że ta piosenka to bardzo dobra rzecz. Bayraktar to już teraz legenda dla Ukraińców i dla wszystkich, którzy wierzą w zwycięstwo Ukrainy – mówi gen. Waldemar Skrzypczak.

– Te drony na pewno mają swoje znaczenie w tej wojnie. One udowodniły już swoją skuteczność w konflikcie w Górskim Karabachu w 2020 roku, czyli konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem. Moim zdaniem mają też duży udział w zwycięstwie armii ukraińskiej. Są symbolem wiary w zwycięstwo i w technikę, którą Ukraińcy dysponują. Są wyznacznikiem zaawansowania technologicznego ich armii – mówi gen. Waldemar Skrzypczak. – Bayraktar jest piękną bronią i na szczęście Rosjanie nie mają czym ich zwalczać – dodaje.

