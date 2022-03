Bayraktar? Nie tym razem, ale rosyjski czołg i tak nie miał szans

W internecie pojawiło się imponujące nagranie, które ma ukazywać moment zniszczenia rosyjskiego czołgu T-72 w czasie działań wojennych w Ukrainie. Wideo zostało nagrane z drona (ale raczej nie z bojowego Bayraktar TB2) i wyróżnia się jakością w porównaniu z innymi nagraniami z rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie.

T-72 bez szans

Na nagraniu można zobaczyć rosyjski czołg T-72, który jedzie przez ośnieżoną wioskę. Przejeżdża przez strumyk i momentalnie zamienia się w kulę ognia. O szczegółach akcji wiemy niewiele. Wideo nie zostało opublikowane przez żaden z oficjalnych ukraińskich kanałów. Początkowe komentarze mówiły, że to kolejne nagranie pokazujące skuteczny atak przy wykorzystaniu drona Bayraktar TB2, jednak nic nie potwierdza tego stwierdzenia.

Chociaż nagranie zostało zrobione z powietrza, to był do tego prawdopodobnie wykorzystany nieduży dron obserwacyjny. Możliwe, że był to nawet dron cywilny, bo ukraińskie siły zbrojne wykorzystują je do rozpoznania. W odróżnieniu od Bayraktarów TB2 dron z nagrania znajdował się na dość niskim pułapie, co można wywnioskować z kąta kamery i jej ruchu. Drony uderzeniowe zazwyczaj latają wyżej, aby uniknąć zauważenia i obraz z ich kamer jest mocno powiększony, przez co mniej wyraźny.

Mina przeciwpancerna czy wyrzutnia rakiet?

Co do samej metody ataku, to teorie są dwie. Czołg T-72 albo wjechał na minę przeciwpancerną, albo został trafiony z wyrzutni rakiet ppanc. Analizując nagranie w zwolnionym tempie lub poklatkowo można zauważyć, że eksplozja rozpoczyna się w miejscu lewej gąsienicy z przodu, w momencie jej kontaktu z drogą. Wskazywałoby to na eksplozję miny ppanc.

Natomiast zwolennicy teorii o wyrzutni rakiet uważają, że można dostrzec linię ognia, jaki zostawiłaby po sobie wystrzelona rakieta. Może to być jednak ogień, który pojawił się już po eksplozji, a uformował się w kształt linii, bo po prostu miał tylko dwa kierunki, w których mógł się rozejść: do góry i w bok.

Po pierwszych wybuchu spowodowanym miną lub wyrzutnią w czołgu doszło do eksplozji amunicji, przez co maszyna zmieniła się w kulę ognia i dymu. Niezależnie od sposobu ataku Ukraina może dopisać sobie kolejny zniszczony rosyjski czołg. Według informacji ukraińskich sił zbrojnych z 16 marca Rosjanie stracili w Ukrainie już 430 czołgów i 13 800 żołnierzy.

