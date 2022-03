USA mogą przekazać Ukrainie drony kamikadze

Drony kamikadze, lub według nazewnictwa wojskowego – amunicja krążąca, mogą być częścią pakietu uzbrojenia, jakie Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie w ramach pomocy militarnej. Mowa jest o dronach AeroVironment Switchblade zdolnych do atakowania celów opancerzonych.

Drony kamikadze Switchblade

Dron Switchblade opracowany przez amerykańską firmę AeroVironment, to lekki i mały (mieszczący się w plecaku) dron kamikadze, który może być odpalany z platform naziemnych, nawodnych i powietrznych. Istnieją dwa warianty drona Switchblade 300 i Switchblade 600.

Lżejsza wersja Switchblade 300 jest przeznaczona do atakowania żołnierzy w otwartym terenie i lekkich, nieopancerzonych pojazdów. Według niepotwierdzonych informacji to właśnie Switchblade 300 miał być wykorzystany do przeprowadzenia zamachu na irańskiego generała Qasema Soleimani’ego z rozkazu Donalda Trumpa w 2020 rok.

Switchblade 300 waży 2,5 kilograma, może pozostawać w powietrzu do 15 minut i ma zasięg 9,5 km. Podczas nurkowania do celu dron osiąga prędkość 160 km/h.

Switchblade 600

Większy Switchblade 600 może atakować większe cele, także te opancerzone, w tym czołgi. Waży aż 25 kilogramów i może przebywać w powietrzu do 40 minut. Podczas nurkowania porusza się z prędkością 185 km/h.

Oba drony zostały zaprojektowane z myślą, jak najprostszej obsługi. Podczas transportu spakowane są w specjalną tubę, która służy jako tuba startowa. Po wystrzelenie następuje rozłożenie skrzydeł drona, które są złożone podczas transportu. Operator może kontrolować drona dzięki łączności radiowej, kamerze wideo o wysokiej rozdzielczości i nadajnikowi GPS.

Switchblade 300 przenosi ładunek wybuchowy porównywalny z tym, jaki można znaleźć w pociskach moździerza kalibru 40 mm. Ze względu na krótki czas lotu (10-15 minut) dron nie nadaje się do zadań rozpoznawczych, choć operator może go zawrócić po starcie. W przypadku ataku dron zostaje całkowicie zniszczony (jak samoloty kamikadze). Cena drona Switchblade 300 to 6 tys. dolarów (25 tys. zł).

Switchblade 600, czyli większy brat, został zaprojektowany w celu niszczenia pojazdów opancerzonych i dłuższego lotu. W ciągu 20 minut może pokonać 40 kilometrów i pozostawać w powietrzu przez kolejne 20 minut. Atak na cel może być przeprowadzony ręcznie, lub automatycznie. Sterowanie odbywa się za pomocą kontrolera z wyświetlaczem w kształcie tabletu. Oba drony są wyposażone w zabezpieczone łączy i systemy, które mają przeciwdziałać zagłuszaniu oraz namierzaniu przez przeciwnika.