W 2023 roku z Polski po raz pierwszy wystartują satelity

LauncherOne to specjalnie skonstruowana rakieta do wynoszenia na orbitę małych satelitów typu CubeSat. Rakieta jest podwieszona do skrzydła zmodyfikowanego w tym celu samolotu Boeing 747 o nazwie Cosmic Girl.

„Jesteśmy krok dalej! Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz prezes Virgin Orbit Dan Hart podpisali dziś list intencyjny w sprawie dostarczenia do Polski LauncherOne, technologii do wynoszenia obiektów na orbitę. Planowany pierwszy start: 2023” – napisał na Twitterze Piotr Nowak, szef resortu rozwoju i technologii.

POLSA podpisała umowę z Virgin Orbit

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) oraz Virigin Orbit podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju technologii LauncherOne. Porozumienie zakłada przeprowadzenie przez POLSĘ analizy technologii LauncherOne dla potrzeb polskiej nauki i gospodarki. Jeśli analizy zakończą się ze skutkiem pozytywnym, Virgin Orbit może zostać partnerem POLSY przy projektach wysłania satelitów z terenu Polski.

Porozumienie ma być także impulsem do dalszego rozwoju polskiego sektora kosmicznego oraz dziedzin nauki z obszaru STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).

LauncherOne

Rakieta LauncherOne została opracowana przez firmę Virgin Orbit jako alternatywa dla klasycznych rakiet kosmicznych. Nie startuje pionowo, a jest poziomo podczepiona do skrzydła samolotu, który wynosi ją na wysokość ok. 10 km. Tam rakieta zostaje odłączona, i o własnych siłach wznosi się na niską orbitę okołoziemksą (od 200 km nad powierzchnią). Rakieta może przenosić małe ładunki o łącznej wadze do 300 km.

System LauncherOne wpisuje się w trend Space 2.0, w którym małe firmy i startupy mogą brać udział w kosmicznym biznesie. Jedną z gałęzi Space 2.0 są CubeSaty, czyli małe satelity w kształcie kostki o wymiarach 10x10x10 cm. Takie satelity tworzy np. polski startup SatRevolution, który już w 2021 korzystał z usług LauncherOne do wynoszenia swoich satelitów obserwacyjnych.

