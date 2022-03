NASA w końcu ustawiła swoją giga rakietę, którą ludzie wrócą na Księżyc

SLS, czyli Space Launch System to pierwsza rakieta od czasów Saturna V, która jest w stanie dostarczyć ładunek na orbitę Księżyca. Chociaż od zbudowania Saturna V do zbudowania SLS minęło ponad pół wieku, to obie rakiety mają podobne rozmiary i możliwości.

SLS kontra Saturn V

SLS ma 111 metrów wysokości i 8,4 metra średnicy. Saturn V miał 110 metrów wysokości i 10 metrów średnicy. Obie rakiety cechują się także podobną masą ładunku wynoszonego na orbitę Księżyca – 46 ton w przypadku SLS i 43,5 tony w przypadku Saturna V. SLS będzie natomiast droższa, każdy jej start to ok. 2 mld dolarów, a Saturn V startował za 1,2 mld dolarów (z uwzględnieniem inflacji w 2019 roku).

Space Launch System jest podstawowym elementem misji Artemis, w ramach której NASA chce wznowić loty na Księżyc, a w przyszłości zbudować bazę księżycową. Zanim do tego dojdzie SLS musi przejść testy i pokazać, że faktycznie może dolecieć do Księżyca. W tym celu NASA po raz pierwszy wytoczyła SLS na stanowisko startowe w bazie kosmicznej Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie.

NASA wraca na Księżyc

Wydarzenie odbyło się z wielką pompą, niczym start rakiety, była orkiestra i koncert rockowy na żywo. Na stanowisku startowym rakieta przejdzie tzw. mokry test, czyli załadunek rakiety paliwem i chłodziwem, który potrwa osiem godzin. Następnie przeprowadzone zostaną wszystkie procedury, jak przed prawdziwym startem z odliczaniem, które zatrzyma się na 10 sekund przed uruchomieniem silników. Test ten zaplanowany jest na 3 kwietnia 2022.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a testy zakończą się powodzenie, to pierwszy start SLS odbędzie się w czerwcu tego roku. Pierwszą misją będzie wysłanie statku kosmicznego Orion wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię. Test odbędzie się bez pasażerów.

