RCB przeprasza za błąd. Mieszkańcy Małopolski dostali Alert RCB przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o błędzie, który wystąpił z winy jednego z operatorów komórkowych. Jak czytamy w komunikacie, część mieszkańców Małopolski otrzymała SMS z alertem RCB, który miał trafić wyłącznie do Ukraińców, którzy starają się dotrzeć do Niemiec. Polacy zostali poinformowani o szczegółach dotyczących rozkładu jazdy specjalnego pociągu odjeżdżającego do Berlina. Dodatkowo komunikat wysłany został w języku ukraińskim. U części z osób, które otrzymały komunikat, mogło to wywołać dodatkowe zdziwienie.

„Na skutek pomyłki jednego z operatorów, część mieszkańców Małopolski otrzymała dziś Alert RCB przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcieliby docelowo dotrzeć na zachód Europy. SMS dotyczył pociągów specjalnych do Niemiec” – czytam w komunikacie, umieszcoznym na oficjalnym profilu twitterowym.

Co to jest RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to system, dzięki któremu można zapobiegać kryzysom, a w razie ich wystąpienia, poprzez profesjonalne działania, minimalizować ich skutki.

„Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach” – czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

