Niemcy sprzedali Ukrainie 5100 sztuk przeciwpancernych MATADOR

Niemiecki Bild informuje, że na skutek rozmów ukraińskiego ambasadora w Niemczech Andrija Melnyk z wicekanclerzem Niemiec Robertem Habeckiem doszło do podpisania umowy między krajami na zakup 5100 sztuk granatników przeciwpancernych RGW90 HH MATADOR. Pierwsza partia granatników dotarła już do ukraińskich żołnierzy.

MATADOR to przenośny granatnik przeciwpancerny i przeciwsprzętowy (Man-portable Anti-tank, Anti-Door). Cechuje się niską masą, jak na broń tego typu i możliwością niszczenia zróżnicowanych celów. Używany jest m.in. do: przebijania pancerzy czołgowych (także pancerzy reaktywnych), niszczenia pojazdów opancerzonych i zwykłych, niszczenia sprzętu wojskowego, niszczenia barier, umocnień i wybijania dziur w ścianach (także w tych z betonu zbrojonego). Może być stosowany z różną amunicją oraz różnymi przyrządami optycznymi.

Granatnik RGW90 HH powstał we współpracy niemiecko-izraelsko-singapurskiej i jest rozwinięciem lekkiej broni przeciwczołgowej Armburst. RGW90 HH jest używany przez dziewięć krajów w tym Niemcy, Wielką Brytanię i Izrael. Był także oferowany Polsce w ramach programu lekkiej broni przeciwpancernej „Grot”.

Podstawowa amunicja MATADOR-a może być stosowana w dwóch trybach: przeciwczołgowym HEAT lub do niszczenia zapór i ścian HESH. Wybór trybu następuje poprzez wyciągnięcie sondy na szczycie pocisku (do trybu HEAT) lub pozostawienie jej schowanej (tryb HESH).

W trybie HEAT pocisk MATADOR-a może, według producenta, przebić pancerz stalowy o grubości do 500 mm. Natomiast w trybie HESH może wybić dziurę o średnicy 50 centymetrów w ścianie ze zbrojonego betonu o grubości 250 mm.

RGW90 HH stosuje zasadę działa bezodrzutowego Davisa. Pozwala to na używanie wyrzutni w przestrzeniach zamkniętych o powierzchni minimalnej 15 metrów kwadratowych i minimalnej odległości dwóch metrów od tylnej ściany. Zasada Davisa polega na jednoczesnym wyrzuceniu balastu z tyłu wyrzutni w momencie opuszczenia jej przez pocisk. W RGW90 HH balastem są plastikowe drobinki. W celu zmniejszenia odrzutu wystrzelenie pocisku odbywa się dwustopniowo. Najpierw pierwszy, mniejszy ładunek wyrzuca pocisk z tuby startowej, a następnie uruchamia się drugi silnik (główny), który donosi pocisk do celu.

Wyrzutnia MATADOR ma około metra długości i wraz z pociskiem waży 7,5 kilograma. Jest to broń jednorazowego użytku, po wystrzeleniu jest odrzucana przez żołnierza. Wyrzutnia posiada podstawowy celownik o powiększeniu 1,5 raza, ale wyposażona jest też w szynę PICCATINY, która umożliwia dołączenie bardziej zaawansowanych przyrządów obserwacyjnych. W takim przypadku przyrządy są odłączane przed odrzuceniem pustej wyrzutni.

Od wprowadzenia systemu RGW90 HH do służby powstało kilka jego wersji, które różnią się zasięgiem, przeznaczeniem i wagą.

RGW90 HH – podstawowy wariant do niszczenia opancerzenia, pojazdów i barier. Waga 7,5 kg, zasięg 500 metrów lub 700 metrów z modułem celowniczym Dynahawk.

RGW90 HH-T – z głowicą kumulacyjno-tandemową do zwalczania czołgów wyposażonych w pancerz reaktywny (do 500 mm grubości pancerza) lub bez niego (do 700 mm). Waga 8 kg, zasięg jak w RGW90 HH.

RGW90 LRMP – z głowicą programowalną eksplodującą po kontakcie z celem lub na odległości 600, lub 1200 metrów. Waga 8 kg.

RGW90 ASM – z głowicą tandemową do niszczenia umocnień. Posiada dwa tryby. Pierwszy służy do wybijania dużych dziur w ścianach żelbetonowych. W drugim trybie druga głowica eksploduje po przebiciu się przez przeszkodę, prowadząc do uszkodzenia lub zawalenia się struktury, albo rażenia siły żywej za przeszkodą. Waga 8 kg, zasięg 10-500 metrów.

RGW90 ILUM – amunicja treningowa, oświetlająca obszar 500 metrów przez 40 sekund oraz SMOKE z amunicją dymną.

