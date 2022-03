Marsjański helikopter wykonał swój dwudziesty trzeci lot

Ingenuity, marsjański helikopter na pokładzie łazik Perseverance wykonał swój dwudziesty trzeci lot. Ostatni lot helikoptera trwał 129 sekund, w tym czasie maszyna pokonała dystans 358 metrów. Dane uzyskane z lotu pomogą zespołowi misji Mars 2020 wyznaczyć cele do badań naukowych.

Misja NASA Mars 2020 ma na celu poszukiwanie śladów prehistorycznego życia, które mogło rozwinąć się na Marsie. Helikopter Ingenuity pomaga łazikowi w rozpoznawaniu terenu, wytyczania najlepszych tras jazdy oraz wskazywania miejsc wartych uwagi.

Pierwszy pozaziemski helikopter

Ingenuity to pierwszy pojazd latający, który wykonał lot na obcej planecie. Do tej pory ludzkość wysyłała jedynie łaziki lub sondy orbitalne. Od początku helikopter Ingenuity był eksperymentem obarczonym dużą ilością niewiadomych. Wynikało to z tego, że naukowcy NASA nie byli w stanie przetestować maszyny na Ziemi w takich warunkach, jakie panują na Marsie.

Pomimo tych przeszkód Ingenuity okazał się sukcesem. Do tego stopnia, że zespół w NASA odpowiadający za ten element misji został powiększony, a sama misja przedłużona do października 2022.

Teraz cała misja Mars 2020, w której głównym elementem jest łazik Perseverance, przygotowuje się do podróży do delty rzeki Jezero, w której według naukowców powinny znajdować się ślady prehistorycznego życia, jeżeli istniało ono na Marsie.

Około 3,5 mld lat temu na Marsie istniały warunki sprzyjające powstaniu życia. Jeżeli misja Mars 2020 znajdzie ślady na jego istnienie, to potwierdzi się hipoteza, że życie powstaje samoczynnie w warunkach, które mu na to pozwalają i może istnieć na każdej planecie w kosmosie.

