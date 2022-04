Niemiecki producent broni złożył Ukrainie ofertę na 100 samobieżnych haubic

Niemiecki tygodnik „Welt am Sonntag” poinformował w sobotę, że niemiecki e przedsiębiorstwo z branży zbrojeniowej złożyło ofertę Ukrainie na dostawę 100 haubic samobieżnych. Informacja ta ma pochodzić od źródła w niemieckim rządzie.

Agencja Reuters potwierdziła, że taka oferta faktycznie istnieje, jednak nie uzyskała więcej szczegółów na ten temat. Nie wiadomo, czy oferta jest zwykłą ofertą handlową, czy przekazaniem nieodpłatnym, ani kiedy ewentualna dostawa miałaby mieć miejsce.

Niemiecka broń dla Ukrainy

Niemiecki tygodnik poinformował, że producent uzbrojenia nie ma go w tej chwili na stanie w magazynie, i zasugerował, żeby niemieckie siły zbrojne przekazały własne haubice Ukrainie, a producent przekazałby nowe do 2024 roku.

Rosyjska wojna w Ukrainie weszła w stan zamrożenia po tym, jak rosyjskie wojska wycofały się z północnej części kraju. Według wywiadów ukraińskiego i zachodniego Rosja szykuje się teraz do wzmocnienia działań wojennych na wschodzie kraju, czyli w rejonie Donbasu.

Ukraińskie siły zbrojne, chociaż skutecznie odpierają ataki Rosjan, to stale potrzebują dostaw amunicji i wyposażenia. Po tym, jak Zachód licznie przesłał Ukrainie podstawowe wyposażenie oraz znaczne ilości przenośnych wyrzutni przeciwpancernych i przeciwlotniczych, prezydent Zełenski poprosił o pomoc w postaci ciężkiego sprzętu.

Na wezwanie odpowiedziała m.in. Słowacja, która przy wsparciu USA przekazała systemy przeciwlotnicze S-300 oraz haubice Zuzana. Pojawiły się także niepotwierdzone informacje, że Polska przekaże kilkadziesiąt czołgów T-72.

Przekazanie niemieckich haubic byłoby znacznym wzmocnieniem ukraińskiego wojska. Informacja niemieckiego tygodnika nie mówi, jaki model uzbrojenia konkretnie chciałby przekazać niemiecki producent. Krauss-Maffei Wegmann ma w swoim portfolio kilka modeli artylerii samobieżnej, są to:

Armatohaubica Panzerhaubitze (PzH) 2000 kalibru 155 mm o zasięgu do 54 km. Wyposażona jest w automatyczny system ładowania oraz półautomatyczny system kontroli ognia. Do dwóch kilometrów może strzelać ogniem poziomym. Strzela precyzyjnymi pociskami, które mogą być sterowane przy użyciu GPS. Do 2002 roku Niemcy otrzymały 185 sztuk PzH 2000. Polskim odpowiednikiem jest AHS Krab.

MARS II. Niemiecka wersja rozwojowa artylerii rakietowej MLRS, która powstała przy współpracy krajów NATO w latach 70. W rozwoju broni brały udział Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy Zachodnie. W USA wyrzutnia funkcjonuje pod nazwą MLRS, a jej wersja na kołowym podwoziu nazywa się HIMARS. Ten model zakupiła Polska w ramach programu Homar.

MARS II może atakować cele na odległości od 10 do 40 km w zależności od użytej amunicji. W wyrzutni przewozi 12 rakiet. Niemiecka Bundeswhera posiada ok. 40 sztuk wyrzutni MARS II.

Krauss-Maffei Wegmann produkuje także dwa rodzaje samobieżnych haubic, które nie są na wyposażeniu sił zbrojnych Niemiec. Jest to działo PzH 2000 na podwoziu 4-osiowej ciężarówki, oraz to samo działo na podwoziu transportera opancerzonego Boxer.

