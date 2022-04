USA przekazały Ukrainie drony kamikaze. Rzecznik Pentagonu: pierwsza partia jest już na miejscu

W ramach pomocy wojskowej Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie drony kamikaze Switchblade frimy AeroVironment. Drony pochodzą z zapasów armii amerykańskiej. Już wcześniej pojawiła się informacja o tym, że USA mogą przekazać to uzbrojenie Ukrainie, ale dopiero teraz pojawiła się oficjalna informacja.

Amerykańskie drony dla Ukrainy

Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie łącznie sto dronów Switchblade. Pierwsza partia dotarła już do Ukrainy, co potwierdził rzecznik Pentagonu John Kirby. Początkowo powiedział, że „większa część” dotarła już do ukraińskich żołnierzy, ale następnie wycofał się z tego stwierdzenia. Zapewnił natomiast, że cała partia stu dronów jest w drodze i niebawem powinna dotrzeć do kraju celowego.

Amunicja krążąca lub drony kamikadze, to małe i lekkie bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamerę i ładunek wybuchowy. W zależności od modelu mogą być przenoszone przez pojedynczego żołnierza.

Czytaj też:

USA mogą przekazać Ukrainie drony kamikadze

Firma AeroVironment produkuje dwa modele amunicji krążącej Switchblade 300 i Switchblade 500. Mniejszy dron waży 2,5 kg, ma do 10 km zasięgu i może przebywać w powietrzu do 15 minut. Większy waży 54 kilogramy i cechuje się zasięgiem do 40 km i czasem pracy 40 minut. Strona amerykańskie nie przekazała informacji, który model został przekazany Ukrainie.

Według informacji portalu The Dead District amerykańscy specjaliści szkolili małą grupę ukraińskich żołnierzy z obsługi dronów Switchblade, którzy przebywali w Stanach Zjednoczonych jesienią 2021.