Co to jest RK-360MTs Neptun? System, którzy rzekomo zniszczył rosyjski okręt „Moskwa”

14 kwietnia rano pojawiła się informacja o uszkodzeniu i możliwym zatonięciu okrętu flagowego rosyjskie floty czarnomorskiej „Moskwa”. To ten sam okręt, który miał usłyszeć od obrońców ukraińskiej Wyspy Węży „Idź na ch**”. Według informacji strony rosyjskiej na okręcie miało dojść do pożaru i wybuchu amunicji, ale według innych, nieoficjalnych informacji za zniszczenie Moskwy ma być odpowiedzialny ukraiński system RK-360MTs Neptun.

System obrony wybrzeża RK-360MTs Neptunem oraz jego centralny element, czyli rakieta typu cruise R-360 zostały opracowane i zbudowane w dzięki wysiłkowi ukraińskich przedsiębiorstw z branży obronnej. Głównym wykonawcą były państwowe zakłady Łucz.

Ukraińska myśl techniczna

Prace nad Neptunem rozpoczęły się w tajemnicy w 2014 roku po tym jak Rosja dokonała nielegalnej aneksji Krymu. Ukraina pozbawiona znaczących sił marynarki wojennej zmuszona była szybko znaleźć sposób na obronę swojego wybrzeża.

Rakieta R-360 powstała na podstawie radzieckiego pocisku przeciwokrętowego Ch-35 Uran. Prace nad jego modernizacją Ukraina prowadziła od 2002 roku, ale w 2012 zostały one przerwane na polecenie prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Prace zostały wznowione po aneksji Krymu.

System RK-360MTs składa się z wyrzutni samobieżnej przenoszącej cztery pojemniki z pociskami, wóz transportowo załadowczy, wóz transportowy i stanowisko dowodzenia. Możliwości systemu pozwalają atakować okręty na odległości do 300 km o wyporności do 5000 ton. Rakieta R-360 waży przy starcie 870 kg, z czego głowica bojowa wazy 150 kg. W nosie rakiety znajduje się radar o szerokim kącie widzenia i możliwością identyfikowania celów na odległości do 50 km. Rakieta porusza się z prędkością bliską prędkości dźwięku i może trafiać zarówno cele stacjonarne, jak i ruchome.

Neptuny zostały przyjęte do służby w Marynarce Wojennej Ukrainy w 2021 roku w nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym. Docelowo dywizjon miał posiadać dwie baterie ogniowe, z których każda miała się składać z trzech wyrzutni po cztery rakiety każda.

Ukraina rozpoczęła także prace nad morską i lotniczą platformą do przenoszenia rakiet R-360. Platformą morską ma być nowa szybka łódź patrolowa Vespa. Na platformę lotniczą został wybrany myśliwiec Su-24M.