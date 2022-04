Amerykańska armia wybrała broń przyszłości. Szykuje się gigantyczne zamówienie

19 kwietnia 2022 roku, po 27 miesiącach testów i badań technicznych amerykańskie siły lądowe wybrały producenta „broni zespołowej nowej generacji (Next Generation Squad Weapon. Wyprodukuje ją firma Sig Sauer.

US Army wybrało dwa modele broni, które zastąpią kilka starych modeli. Będzie to karabinek XM5 oraz karabin maszynowy XM250. Oba modele będą zasilane tą samą amunicją kalibru 6,8 mm. Broń trafi na wyposażenie piechoty, saperów, obserwatorów, medyków i żołnierzy rozpoznania.

Gigantyczny kontrakt

US Army planuje zamówić łącznie 250 tysięcy sztuk broni nowej generacji, z czego 120 tysięcy będzie zamówione do końca roku fiskalnego 2025. Do końca 2022 US Army planuje kupić 12 tys. sztuk za kwotę 97 mln dolarów. Oznacza to, że cały kontrakt może być wart około 2 mld dolarów.

Karabinek XM5 zastąpi karabinki z rodziny M4 i M4A1, natomiast karabin maszynowy XM250 zajmie miejsce broni M240 i M249. Założeniami broni nowej generacji dla US Army było zmniejszenie wagi i zwiększenie możliwości. XM250 ma być nawet 40 procent lżejszy od jego poprzednika. Konstrukcja nowej broni zmniejsza także siłę odrzutu i zwiększa celność na dalekich dystansach. Posiada także zintegrowany tłumik dźwięku i błysku.

XM5 i XM250 będą zasilane pociskiem 6,8 milimetra, który nie jest popularnym kalibrem w broni wojskowej. Standardem w armiach NATO jest 5,56 mm oraz 7,62 mm dla większej broni. Według US Army pocisk 6,8 milimetra ma być bardziej zabójczy i lepiej przystosowany do obecnych wyzwań stawianych przed siłami zbrojnymi.

Nowa konstrukcja będzie zintegrowana z systemem kontroli ognia XM157. System, w kształcie celownika montowanego na broni, zawiera w sobie celownik optyczny o zmiennym powiększeni od 1 do 8 razy, dalmierz laserowy, komputer balistyczny, czujnik atmosferyczny, podświetlacz laserowy oraz kompas. System będzie mógł współpracować z goglami rozszerzonej rzeczywistości Integrated Visual Augmentation System.

Next Generation Squad Weapon ma trafić także do Korpusu Piechoty Morksiej USA oraz do sił specjalnych.

