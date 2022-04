Ukraińcy apelują: Kup mi samolot. Zbierają na myśliwiec

Ukraińskie siły powietrzne pilnie potrzebują myśliwców, aby atakować kluczowe cele rosyjskich sił zbrojnych prowadzących inwazję w Ukrainie. Po tym, jak apele Wołodymira Zełenskiego o zamknięcie nieba nad Ukrainą nie doczekały się odpowiedzi, a sugestia o przekazaniu przez Polskę samolotów MiG-29 nie doszła do skutku, Ukraińcy chcą kupić samolot.

Ukraińcy zbierają na myśliwiec

W tym celu powstała internetowa zbiórka „Buy me a fighter jet” (ang. kup mi myśliwiec). Twórcy zbiórki chcą kupić jeden z dawnych radzieckich myśliwców i uważają, że może być to łatwiejsze niż pozyskanie samolotu z któregoś z krajów, bo nie będzie obciążone decyzjami politycznymi.

„Przy odpowiedniej koordynacji możemy kupić samolot na rynku uzbrojenia i przekazać go siłom powietrznym”, piszą organizatorzy.

Organizatorzy chcieliby kupić jeden z poradzieckich samolotów, które są używane w siłach powietrznych Ukrainy.

„Chociaż ukraińscy piloci mogą latać na bardziej zaawansowanych samolotach, jak amerykańskie F-15, czy szwedzkie JAS-39, to problemem może być dostęp do części zamiennych do nich i serwisu”, czytamy na stronie internetowej zbiórki.

Zbiórka została zorganizowana przez “Aviatsiya Halychyny” (ukr. galicyjskie lotnictwo) ukraińską markę odzieżową, która powstałą w roku 2015, czyli rok po zajęciu Donbasu przez Rosję, i szyje ubrania inspirowane ukraińskim wojskiem, a zwłaszcza lotnictwem.

Zbiórka promowane jest przez specjalnie przygotowany film pokazujący zniszczenia ukraińskich miast w wyniku rosyjskiej inwazji

Film kończy się prośbą o dołączenie do akcji i deklaracją, że jedyne samoloty wroga, jakie pozostaną na terenie na terytorium Ukrainy, będą trofeami wojennymi.

