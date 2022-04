Amerykanie przekażą Ukrainie niezwykle ważne wyposażenie. Może przesądzić o wojnie

Wojna w Ukrainie to kolejny konflikt, który pokazał, jak ważną rolę na nowoczesnym polu bitwy odgrywają bezzałogowe statki powietrzne. Chociaż popularność zdobył przede wszystkim turecki dron uderzeniowy Bayraktar TB2 niszczący rosyjskie czołgi, jednostki artylerii rakietowej i systemy przeciwlotnicze, to inna rola dronów jest równie ważna, albo nawet ważniejsza.

Obserwacja przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych jest według ekspertów jednym z zasadniczych elementów, które dają przewagę stronie ukraińskiej w walce przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Zniszczone kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego, których zdjęcia i filmy pojawiały się często na początku wojny, to m.in. zasługa dronów obserwacyjnych.

Słynny Bayraktar TB2 ma świetnie możliwości atakowania celów, ale po zniszczeniu jednego lub dwóch, musi wracać, aby uzupełnić uzbrojenie. Sprawa ma się inaczej, gdy TB2 wykorzystywane jest nie do atakowania, a do obserwacji i wskazywania celów artylerii. Właśnie dzięki takiej kombinacji Ukraińcy skutecznie niszczyli i niszczą rosyjski sprzęt.

Teraz Ukraina jeszcze bardziej wzmocni swoje możliwości obserwacji i naprowadzania artylerii dzięki wysłaniu przez AeroVironment 100 dronów rozpoznawczych Quantix Recon. Połowa z nich ma zostać wysłana jeszcze w tym tygodniu.

To kolejne drony tej firmy, które trafią do Ukrainy. Wcześniej rząd Stanów Zjednoczonych poinformował o przekazaniu dronów kamikaze AeorVironment Switchblade.

Dron Quantix Recon to lekki bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu I lądowania. Może być przenoszony przez jednego żołnierza i odpalany z ręki. Waży 2,3 kg, jego zasięg to 40 km, a czas pracy to maksymalnie 45 minut. Posiada kamerę dzienną i sensor multispektralny o matrycy 18 megapikseli.

Drony obserwacyjne będą niezwykle potrzebne Ukrainie, która otrzyma niebawem nowe systemy artyleryjskie od Słowacji i Stanów Zjednoczonych.

