DJI, największy na świecie producent dronów zawiesza działalność w Rosji i Ukrainie

Chińska firma DJI jest największym na świecie producentem dronów komercyjnych. Jej produktu używane są przez obie strony konfliktu do rozpoznania.

26 kwietnia firma poinformowała w krótkim oświadczeniu prasowym, że wstrzymuje działalność sprzedażową w Rosji i Ukrainie. Ma to związek z „ponownym przeanalizowaniem warunków sprzedaży w świetle obecnych działań wojennych”. Firma dodała, że pozostaje w kontakcie z akcjonariuszami, partnerami i klientami w sprawie czasowego zawieszenie działań w wymienionych terytoriach.

We wcześniejszym wpisie firma stanowczo informowała, że jej drony są przeznaczone jedynie do użytku cywilnego, a nie wojskowego. DJI podkreślała, że nie reklamuje ani nie sprzedaje dronów do celów wojskowych, nie prowadzi serwisu produktów, które były używane w celach wojskowych, sprzeciwia się próbom montowania uzbrojenia na jej dronach oraz odrzucała prośby o dostosowanie jej dronów do działań wojskowych.

Wcześniej firma DJI została oskarżona o przekazywanie Rosji informacji na temat lotów i pozycji startowych dronów używanych przez stronę ukraińską. Firma zdementowała te doniesienia, twierdząc, że są „absolutnie fałszywe”.

Na razie nie wiadomo, czy firma podejmie także inne kroki w sprawie wykorzystania swoich dronów w Rosji i Ukrainie. DJI ma możliwość zdalnej kontroli swoich produktów przez internet. W ten sposób dostosowuje się m.in. do lokalnych stref wyłączonych z latania dronami.