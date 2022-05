Aplikacja na smartfona wykryje Alzheimera i ADHD

Amerykański zespół naukowców na początek zajął się chorobą Alzheimera i ADHD, czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Choroba jest rozpoznawana dzięki aplikacji, która przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego skanuje oko. Aplikacja wykorzystuje do tego obiektyw bliskiej podczerwieni, który znajduje się w wybranych smartfonach z górnej półki i jest w nich wykorzystywany m.in. do identyfikacji na podstawie twarzy właściciela. Aplikacja wykorzystuje także klasyczny obiektyw. Aplikacja bada zmiany w rozmiarze źrenicy, aby ocenić zdolności poznawcze badanego.

Oko zdradzi sekrety mózgu

Według badania opublikowanego 29 kwietnia rozmiar źrenicy badanego może zdradzić, jaki jest stan jego funkcji neurologicznych.

„Na przykład źrenica oka powiększa się, gdy osoba wykonuje trudne zadanie poznawcze lub słyszy niespodziewany dźwięk” – piszą badacze. Tłumaczą także, że zmiana w zachowaniu źrenicy może być zbadana przez za pomocą testu ze światłem, który często jest widziany w filmach i serialach. Aplikacja wykorzystuje tę samą zasadę, ale może być użyta przez każdego, kto ma dostęp do odpowiedniego smartfona.

„Może to mieć duży wpływ na wykrywanie i zrozumienie chorób takich jak Alzheimer” – oświadczył profesor Eric Granholm, psychiatra ze Szkoły Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, który brał udział w badaniach.

Rosnąca popularność aplikacji do badania

Według badaczy aplikacja do badania oczu osiągała takie same rezultaty, jak badania laboratoryjne przy użyciu profesjonalnego sprzętu medycznego.

Jest to już kolejne zastosowanie możliwości szczegółowych aparatów w smartfonach do badania zdrowia poprzez skanowanie oka. W sklepach z aplikacjami zarówno na system Android jak i iOS można znaleźć m.in. aplikacje do badania stanu wzroku, zdrowia oka, wykrywania retinblastomy, czyli nowotworu oka czy nawet wykrywania cukrzycy.

