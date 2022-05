W tej branży Polska jest prawdziwym gigantem. To u nas inwestują najwięksi

Polska jest prawdziwym zagłębiem centrów badawczo-rozwojowych dla światowych gigantów informatycznych. Swoje centra otworzyli u nas najwięksi: Intel, Google, IBM, Samsung, Amazon. Polscy programiści i inżynierowie pracują nad rozwiązaniami, które pojawiają się w kluczowych produktach na całym świecie.

Intel

Gdańskie centrum badawczo-rozwojowe Intel jest największym centrum tej firmy w Unii Europejskiej. Pracuje w nim trzy tysiące osób, a firma planuje jeszcze je powiększyć.

- Program inwestycyjny Intela koncentruje się na zrównoważeniu globalnego łańcucha dostaw półprzewodników poprzez znaczną rozbudowę zdolności produkcyjnych w Europie. Ważną częścią tego planu jest również Polska i nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe w Gdańsku, w którym Intel zwiększy o 50% swoją powierzchnię laboratoryjną, koncentrując się na opracowywaniu rozwiązań w dziedzinie głębokich sieci neuronowych, audio, grafiki, centrów danych i przetwarzania w chmurze. Rozbudowa ta ma zostać zakończona już w 2023 roku - mówi dla Wprost Bartosz Ciepluch, Vice President, Datacenter, AI and Networking Poland General Manager, Intel.

Chociaż w Polsce nie powstają procesory firmy, to powstają technologie wykorzystywane w praktycznie wszystkich usługach i produktach Intela. W Gdańsku powstały m.in.: IPU – czyli Infrastructure Processing Unit, Intel Barefoot, czyli nowoczesne switche związane z językiem programowania P4 czy również różnego rodzaju karty i urządzenia sieciowe. Jeżeli ktoś używa karty sieciowej Intela, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że steruje nią oprogramowanie stworzone w Gdańsku.

R&D Intela w Polsce to także rozwiązania z zakresu AI w urządzeniach Internetu Wszechrzeczy (IOT). To m.in. projekt OpenVINO oraz prace nad optymalnym zastosowaniem procesorów dedykowanych do sztucznej inteligencji dostarczanych przez Intela. W Gdańsku rozwijane są także szeroko pojęte rozwiązania Data Center, obejmujące zarówno niskopoziomowe oprogramowanie do serwerów, ale także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, oprócz tego jest dział związany z przetwarzaniem na krawędzi sieci (edge computing).

- Intel inwestuje w Gdańsku z różnych powodów. Z pewnością ważna jest obecność wyspecjalizowanej kadry i uczelni wyższych, korzystne położenie geograficzne Gdańska i Polski, infrastruktura czy dobra współpraca z lokalnymi władzami. Centrum wciąż się rozwija, tylko teraz prowadzimy ponad 200 procesów rekrutacyjnych na stanowiska inżynieryjne - mówi Bartosz Ciepluch.

Google

Innym cyfrowym gigantem, który inwestuje w Polsce, jest Google, który tylko w ciągu pandemii wydał w Polsce na inwestycje kilka miliardów złotych. Firma od początku swojej obecności w Polsce zauważyła potencjał polskich programistów i już rok po otwarciu polskiego biura w Warszawie, Google otworzyło centrum innowacji we Wrocławiu i centrum inżynieryjne w Krakowie. Przy tej okazji dyrektor Google na Europę John Herlihy tak mówił o potencjale Polski i polskich programistów:

„Duża liczba lokalnych talentów w połączeniu z przyjaznym środowiskiem biznesowym stanowi dla nas dużą zachętę. Wrocławskie centrum innowacji skorzysta także ze specjalistycznej wiedzy i umiejętności naszych stale rozwijających się zespołów w Mountain View, Dublinie i innych miastach w regionie EMEA”.

W 2015 firma otworzyła w Warszawie Kampus Google, miejsce, w którym wsparcie mogły znaleźć startupy z Polski, a także z innych krajów Europy Wschodniej. Na lokalizację swojego kampusu Google wybrał modny teren Centrum Praskiego Koneser, które wcześniej zostało poddane gruntownej rewitalizacji. Natomiast w latach pandemii Google poczyniło dwie gigantyczne inwestycje w Warszawie.

W 2021 w Warszawie uruchomiony został regionalny oddział Google Cloud, czyli chmury obliczeniowej dla nowoczesnych usług. Był to 24. region Google Cloud na świecie i pierwszy w teh części Europy. Google Cloud powstało w ramach strategicznego partnerstwa z Chmurą Krajową.

„Już teraz jest to nasz największy ośrodek pracujący nad technologiami Google Cloud w Europie. Utalentowani inżynierowie i inżynierki tworzą usługi, z których korzystają największe światowe firmy takie jak Spotify czy Twitter. Dlatego właśnie Warszawa jest dla nas chmurową stolicą Europy – pisała w tamtym czasie Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce. - Cieszymy się też, że specjalistów i specjalistek od chmury przybędzie w naszym biurze we Wrocławiu. To tam powstanie zespół pracujący z firmami z całej Europy nad wdrażaniem technologii chmurowych”.

W marcu 2022 roku Google poinformowało o zainwestowaniu 2,7 mld złotych w rozwój warszawskiego biura w kompleksie Warsaw HUB. Firma pochwaliła się też, że zatrudnia w Polsce tysiąc osób, z czego większość jest inżynierami i programistami.

IBM

W 2009 roku do Polsk zawitał IBM. Firma, choć dziś mniej jest widoczna na rynku konsumenckim, to jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. IBM jest także od lat na szczycie list firm z największą liczbą patentów na świecie.

„W naszym wrocławskim centrum powstają najnowsze technologie. Klienci chcą tu lokować biznes, bo mamy tu pracowników, którzy dobrze rozwiązują problemy. Największym wyzwaniem było, że to nie z Niemiec czy z Francji, a z Polski możemy dostarczać świetnej jakości usługi biznesowe – mówił podczas imprezy z okazji 10-tych urodzin centrum James Rutledge, General Menager, IS Delivery Europe. – Teraz kontrahenci mówią, że podpiszą umowę, jeżeli usługi będą świadczone z Wrocławia”.

Przez wrocławskie laboratoria IBM od początku ich działalności przewinęło się kilka tysięcy programistów, inżynierów i studentów informatyki. Firma podjęła współpracę z lokalnymi uczelniami, a także ze szkołami średnimi i technikami w celu poszukiwania potencjalnych pracowników.

IBM we Wrocławiu specjalizuje się w zarządzaniu projektami i walce z cyberprzestępczością. W 2017 uruchomiono IBM xForce Command Center Europe, gdzie prowadzone są profesjonalne analizy, predykcja i monitoring w walce z przestępczością cyfrową. To jedno z dziesięciu takich centrów IBM na świecie.

Na początku 2022 IBM otworzył kolejny oddział badawczo-rozwojowy w Polsce. W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym uruchomiono IBM Quantum Hub, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub obliczeń kwantowych IBM.

Samsung

W Warszawie i w Krakowie, w centrach Samsung R&D Institute Poland powstaje oprogramowanie do produktów firmy Samsung Electronics. Ośrodek badawczo-rozwojowy Samsunga w Polsce jest prawdopodobnie najstarszym, działa od 2001 roku. Na początku zaledwie 10 osób pracowało nad oprogramowaniem do dekoderów telewizji cyfrowej.

"Polski rynek IT jest bardzo rozwinięty, a to oznacza wzrost pracy dla inżynierów. Polscy inżynierowie znani są z dobrego wykształcenia i jakości swoich produktów, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Dlatego tak wiele firm otwiera centra R&D w Polsce. Młodzi profesjonaliści oczekują, że firma da im wsparcie, ale też przestrzeń do wykorzystania talentu i umiejętności w sposób najbardziej przez nich pożądany – chwalił Polskę Youngki Byun, wiceprezes Samsung Electronics Polska R&D Center w dziesiątą rocznicę działalności centrum."

Obecnie w samsungowych centrach w Polsce prowadzone są prace nad: sztuczną inteligencją, asystentem głosowym Bixby, technologiami telewizji cyfrowych, platformami oprogramowania, technologiami mobilnymi, internetem rzeczy, sieciami cyfrowymi telefonii komórkowej, rozwiązaniami chmurowymi oraz testowaniu i zapewnianiu jakości.

Technologiczni giganci stawiają na polskich programistów i inżynierów

Lista firm, które w Polsce posiadają biura badań i rozwoju jest pełna światowych gigantów z branży cyfrowej i elektronicznej. W Krakowie od ponad 20 lat działa centrum badawczo-rozwojowe firmy Motorola Solutions, która dostarcza rozwiązania łączności cyfrowej do przemysłu, miast i służb.

Również w Krakowie, a konkretnie w Krakowskim Parku Technologicznym, działa centrum badawczo-rozwojowe firmy Nokia. Polscy inżynierowie pracują tam nad oprogramowaniem dla systemów telekomunikacyjnych. Począwszy od fazy koncepcyjno-badawczej, przez zdefiniowanie architektury, aż do wdrożenia produktu.

Z kolei po drugiej stronie kraju, w Gdańsku, swoje centrum badawczo-rozwojowe otworzył Amazon. Polscy inżynierowie rozwijają tam m.in. asystenta głosowego Amazon Alexa. Zanim zostali przejęci przez Amazona rozwijali polski syntezator mowy Iwona. Pracuje tam ponad pół tysiąca pracowników.

Polska jest atrakcyjnym miejscem na inwestowanie w centra badawczo-rozwojowe z dwóch względów. Są to cały czas niskie koszty pracownicze, a przynajmniej wyraźnie niższe niż na Zachodzie, oraz dostęp do kapitału ludzkiego, czyli wykształconych i doświadczonych inżynierów i programistów.