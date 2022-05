Elon Musk zdradził, co zrobi z kontem Donalda Trumpa, gdy przejmie Twittera

Elon Musk w końcu wyjawił, jaki ma plan co do konta Donalda Trumpa. Jeśli miliarderowi uda się przejąć Twittera, to przywróci konto byłego prezydenta i zezwoli mu na ponowne korzystanie z platformy społecznościowej. Sam ban ocenia jako „moralnie złą decyzję i ekstremalnie głupią”.

Elon Musk przywróci konto Donalda Trumpa na Twitterze

To pierwszy raz, gdy Elon Musk wypowiedział się na ten temat bana Donalda Trumpa, odkąd ogłosił swój plan wykupienia 100 procent akcji Twittera. Niektórzy komentatorzy przewidywali, lub publicznie pytali, czy Musk podejmie taką decyzję, ale pytania pozostawały bez odpowiedzi.

Decyzja Muska była jednak do przewidzenia, bo miliarder twierdzi, że jest zwolennikiem całkowitej wolności słowa, która może być ograniczona jedynie przez prawo państwowe, nie przez regulamin danej aplikacji lub portalu społecznościowego.

Konto Donalda Trumpa na Twitterze zostało bezterminowo zwieszone 6 stycznia 2021 w związku z jego wpisami podczas szturmu na amerykański Kapitol przez jego zwolenników. Domagali się oni wstrzymania certyfikacji wyników wyborów, w których wygrał Joe Biden.

W odpowiedzi Donald Trump stworzył swój klon Twittera nazwany Truth Social. Były prezydent zapowiedział, że nie wróci na Twittera nawet jeśli jego konto zostanie przywrócone.

Elon Musk chce przejąć Twittera, którego jest niezwykle aktywnym użytkownikiem, aby zrobić z niego "bastion wolności słowa". W ramach zmian na Twitterze ma być dozwolone wszystko, co nie jest zabronione prawnie przez kraje, w których działa. Musk uważa, że jeśli użytkownicy nie chcą, aby na Twitterze pojawiały się konkretne treści, to powinni doprowadzić do odpowiednich zmian w prawie państwowym.

