Elon Musk jednak nie kupi Twittera? Nowe fakty

Elon Musk wstrzymał swoją wartą 44 mld dolarów ofertę wykupu akcji Twittera po tym, jak serwis zaraportował, że fałszywe albo spamowe konta stanowią mniej niż 5 proc. z 226 aktywnych kont.

Musk chce mieć pewność ile kont na Twitterze jest fałszywych

Oczywiście Musk poinformował o swojej decyzji na Twitterze, gdzie dodatkowo wstawił link do artykułu Reutersa informującego o raporcie Twittera. Miliarder dodał, że oferta zostaje na razie wstrzymana do czasu wyjaśnienie, czy fałszywe konta faktycznie stanowią mniej niż 5 proc. użytkowników.

Informacja o wstrzymaniu wykupienia Twittera doprowadziła do 19-procentowego spadku akcji na nowojorskiej giełdzie.

W raporcie Twitter poinformował, że odsetek fałszywych kont jest jedynie szacunkową liczbą i rzeczywista liczba może być wyższa. Dane zostały zebrane na podstawie wybranej grupy kont aktywnych w pierwszym kwartale 2022 roku spośród kont, które są aktywne.

Nie byłby to pierwszy przypadek, gdy Twitter źle policzył konta. Ostatnio firma poinformowała, że przez trzy lata źle liczyła liczbę aktywnych kont, osobno zliczając konta należące do jednej osoby. Ten błąd doliczył blisko 2 mln kont do każdego kwartału.

Ograniczenie botów, spamu i fałszywych kont jest jedną z kluczowych propozycji Elona Muska po przejęciu Twittera. Na razie nie zdradził, w jaki sposób chce to zrobić. Poza tym przewodnim celem Muska jest stworzenie z Twittera „bastionu wolności słowa”. Według jego słów na Twitterze powinno być dozwolone wszystko, co nie jest zabronione prawe kraju, w którym działa.

