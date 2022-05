Pentagon: 20 krajów zadeklarowało nowe dostawy broni do Ukrainy. Jest Polska

W czasie wirtualnego spotkania państw wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją 20 krajów, w tym Polska, zadeklarowało nowe dostawy broni dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Według szefa amerykańskiego departamenty obrony, oprócz Polski wśród chętnych znalazły się Włochy, Dania, Gracja i Norwegia.

Wirtualne spotkanie było drugim po spotkaniu w europejskiej bazie US Air Force W Ramstein 26 kwietnia. Według rzecznika Pentagonu od czasu tamtego spotkania zgłosiły się kolejne państwa, które są zainteresowane udzieleniem pomocy wojskowej Ukrainie.

Kolejna partia pomocy wojskowej dla Ukrainy

Pentagon nie przekazał konkretnych informacji co do tego, jakie kraje przekazują jaki sprzęt. Lloyd Austin podczas ogłoszenia powiedział jedynie, że cieszy się, że wiele krajów przekazuje Ukrainie niezbędną amunicję artyleryjską, systemy obrony wybrzeża, czołgi i inne pojazdy opancerzone.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 23 maja

Podczas poprzedniego spotkania kraje zdecydowały się na przekazanie ciężkiego sprzętu niezbędnego Ukrainie do przejścia do obrony do ofensywy. Niemcy zaoferowały przekazanie 50 wozów obrony przeciwlotniczej Gepard, które mają dotrzeć do Ukrainy w czerwcu, Wielka Brytania zaoferowała systemy przeciwlotnicze, które już znalazły się w Ukrainie, a Kanada zaoferowała wozy opancerzone. Od czasu spotkania Polska przekazała także znaczną liczbę czołgów T-72.

Według informacji wywiadów Ukraińskiego i Amerykańskiego wojna w Ukrainie może trwać jeszcze przez wiele miesięcy. Wniosek wynika taki z obserwacji ruchów i działań rosyjskich wojsk.

Czytaj też:

Nieudana próba zamachu na Putina? Ukraiński wywiad poinformował o zdarzeniu