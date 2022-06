Konsument ery posthuman. Frazes czy wizja przyszłości? Ekspertka odpowiada

Powszechność zastosowań technologii w wymiarze konsumenckim prowadzi do stopniowego zacierania się granicy między tym, co typowo ludzkie, a tym co stało się urzeczywistnieniem humanizacji technologii. (...) Wpływa to na dalszą redefinicję obecnego pojęcia tego, kim jest konsument, i kim może się on stać w przyszłości. Wydaje się on bowiem coraz częściej balansować między transhumanizmem i wizją ulepszania człowieka, a techno i biokonserwatyzmem, całkowicie odrzucającym taką możliwość.

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska Technologie cyfrowe od lat bezsprzecznie modyfikują sposób, w jaki konsumenci pozyskują informacje, wyrażają opinie, kupują, dokonują płatności czy wykonują codzienne obowiązki. Niewątpliwie liczy się dla nich szybkość i wygoda rozwiązań, po które sięgają. W ich otoczeniu pojawia się coraz więcej chatbotów, które sprawnie odpowiadają na pytania, asystentów głosowych pełniących funkcję indywidualnych doradców, a nawet robotów serwujących pizzę w restauracji czy udzielających informacji na lotnisku. Konsumentów coraz bardziej interesują „inteligentne produkty”, które uczą się ich zwyczajów i dostosowują do ich trybu życia. Użytkownicy na porządku dziennym korzystają już z samooptymalizujacych się systemów rekomendacji, słuchają muzyki, którą wybrał dla nich algorytm na podstawie wcześniejszych preferencji i chętnie dokonują zakupów w autonomicznych sklepach. Powszechność zastosowań technologii w wymiarze konsumenckim prowadzi do stopniowego zacierania się wyraźnej granicy między tym, co typowo ludzkie, a tym co stało się urzeczywistnieniem humanizacji technologii.