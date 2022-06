Amerykanie chcą sprzedać Ukrainie drony bojowe MQ-1C Gray Eagle

Administracja Bidena planuje sprzedać Ukrainie cztery drony MQ-1C Gray Eagle, które mogą być uzbrojone w pociski Hellfire – donosi Reuters powołując się trzech anonimowych informatorów.



Gray Eagle mogą działać nawet przez 30 godzin



Ich dostarczenie ukraińskiej armii nie jest jednak pewne: sprzedaż dronów wyprodukowanych przez General Atomics może zostać zablokowana przez Kongres albo w ostatniej chwili, już po dopełnieniu wszystkich formalności, może zapaść decyzja o zmianie polityki.

Ukraina używa w walce przeciwko Rosjanom kilku rodzajów bezzałogowych systemów powietrznych o mniejszym zasięgu. Należą do nich AeroVironment, RQ-20 Puma AE oraz turecki Bayraktar-TB2.

Grey Eagle pozostawia je w tyle, gdy chodzi o czas pracy: może latać do 30, a w określonych warunkach nawet dłużej i jest w stanie zgromadzić ogromne ilości danych do celów wywiadowczych. Grey Eagles, wojskowa wersja szerzej znanego drona Predator, może również przenosić do ośmiu potężnych pocisków Hellfire.

„Ogólnie rzecz biorąc, MQ-1C jest znacznie większym samolotem o maksymalnej masie startowej około trzy razy większej niż Bayraktar-TB2, z proporcjonalnymi zaletami w zakresie ładowności, zasięgu i wytrzymałości” — powiedział ekspert ds. dronów Dan Gettinger.

Amerykanie oferują skrócone szkolenie dla ukraińskich operatorów



MQ-1C jest również kompatybilny z większą liczbą typów amunicji niż Bayraktar-TB2. Ukraińskie Bayraktar są wyposażone w 22-kilogramowe tureckie pociski MAM-L, które stanowią mniej więcej połowę wagi Hellfire.

Organizowane przez General Atomics szkolenie w systemie UAV trwa zwykle miesiące, ale biorąc pod uwagę potrzeby ukraińskiej armii, firma przygotowała skondensowany program szkolenia dla doświadczonych operatorów dronów. Skupiając się tylko na tym, co jest naprawdę ważne, odbędą przeszkolenie w ciągu miesiąca.

Administracja prezydenta Joe Bidena zamierza w najbliższych dniach powiadomić Kongres o potencjalnej sprzedaży dronów na Ukrainę za pomocą publicznego komunikatu, powiedział amerykański urzędnik. Choć rzecznik Białego Domu poprosiła o zajęcie stanowiska przez Pentagon, rzecznik tej instytucji odpowiedział tylko, że „nie ma nic do ogłoszenia” w temacie.



