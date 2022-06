Chiny ścigają się ze SpaceX? Wystrzeliły na orbitę dziewięć satelitów

Rakieta Long March-2C wystartowała w czwartek 2 czerwca o godz. 12:00 czasu pekińskiego i bez problemów weszła na orbitę. Dla rakiet nośnych serii „Changzheng” był to 422. z rzędu.

Satelity należące do GeeSpace mają być wykorzystywane przede wszystkim do badań i testowania technologii, takich jak inteligentne pojazdy z dostępem do internetu oraz interakcja pojazdów i telefonów komórkowych z satelitami. Ponadto, mają zapewnić również wsparcie w zakresie danych na potrzeby ochrony środowiska morskiego.

twitter

Chiny konkurują z Muskiem?

Chińscy badacze wojskowi doszli do wniosku, że jeżeli Chiny włączyłyby się do wojny, możliwość zestrzeliwania satelitów internetu satelitarnego Starlink jest kluczowa.

Według chińskich badaczy satelity Startlink są wyposażone w silniki jonowe, co ma im pozwolić na szybkie zmienianie orbity w celach ofensywnych przeciwko celom wysokiej wartości.

Badacze sugerują, że przy skali konstelacji Starlink, która docelowo ma liczyć 42 tysiące satelitów, Chiny muszą mieć zupełnie nowe, niespotykane dotąd możliwości niszczenia celów na orbicie.

Chiny pracują już nad bronią, która może niszczyć satelity, co udowodniły w 2007 roku, niszcząc jednego ze swoich satelitów pogodowych. Spowodowało to jednak powstanie chmury odłamków zagrażającej innym obiektom na orbicie.

Co to jest Starlink?

Internet Starlink to szybki internet satelitarny z bardzo małymi opóźnieniami, który osiągami dorównuje internetowi światłowodowemu (obecnie najszybszej metodzie internetu dla zwykłych użytkowników). Jego zaletą jest to, że jest dostępny bez ograniczeń w rejonach, w których jest aktywny.

Zasięg Starlinka obejmuje obecnie Amerykę Północną, Europę, w tym Polskę, bez Norwegii, Finlandii, większości Szwecji, Islandii i części Bałkanów, południową część Australii i Nową Zelandię. Od 2023 w zasięgu Starlinka będzie prawie cały świat oprócz Rosji, Białorusi, Chin, Syrii, Iranu, Afganistanu, Wenezueli i Kuby.

Czytaj też:

Facebook i Instagram tracą jedną z najważniejszych osób. Zuckerberg: To koniec epoki