NA ŻYWO: Pierwszy start największej rakiety świata. NASA rozpoczyna program Artemis

Misja Artemis I to dziewiczy lot rakiety Space Launch System, czyli pierwszego od czasów promów kosmicznych, pojazdu kosmicznego NASA. Do tej pory amerykańska agencja korzystała z usług partnerów komercyjnych, ale program, który zakłada powrót astronautów na Księżyc po ponad 50 latach przerwy, skłonił agencję do inwestycji liczonej w dziesiątkach miliardów dolarów.

Zanim jednak na Srebrnym Globie znów postawią stopę astronauci, a wśród nich pierwsza kobieta, na orbitę naturalnego satelity Ziemi polecą trzy manekiny, które mają pomóc NASA w zebraniu niezbędnych danych. Na pokładzie kapsuły Orion, która jest umieszczona na szczycie rakiety SLS, znajdą się Campos, Helga i Zohar, czyli trójka fantomów, wyposażonych tak, jak przyszli astronauci.

Start Misji Artemis I – o której oglądać w Polsce?

Początek okna startowego rakiety SLS z kapsułą Orion planowany jest na 12:33 czasu lokalnego, czyli 14:33 czasu polskiego. Od tego momentu NASA będzie miała dwie godziny na przeprowadzenie procedury. Nie należy się więc nastawiać na to, że rakieta wystartuje dokładnie o tej godzinie, choć nie można tego wykluczyć. Fani lotów kosmicznych, bądź osoby, które po prostu chcą zobaczyć historyczny start, muszą się jednak uzbroić w cierpliwość i zarezerwować czas do 16:33.

Start rakiety SLS. Gdzie oglądać?

Relacja na żywo z tego wydarzenia prowadzona będzie w kilku miejscach. Sama amerykańska agencja kosmiczna będzie prowadziła rozbudowaną transmisję z przebiegu wydarzenia na swoich profilach społecznościowych na Facebooku, Twitterze, YouTubie, a także na platformie Twitch.

To jednak niejedyne miejsce, gdzie będzie można obejrzeć start rakiety SLS. Transmisję już od godzin wieczornych 28 sierpnia prowadzą bowiem dwa najbardziej znane wśród fanów lotów kosmicznych kanały na YouTubie – NASASpaceFlight i Everyday Astronaut. Obie transmisje wzbogacone są o komentarze miłośników lotów kosmicznych, którzy nie dość, że mają ogromną wiedzę teoretyczną, to dodatkowo obejrzeli już setki podobnych startów.

