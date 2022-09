Czy Artemis w końcu poleci? NASA zdradziła 3. datę startu misji

NASA po paru nieudanych startach Misji Artemis I – czyli rakiety Space Launch System (SLS) i kapsuły Orion – podała aż dwie nowe daty możliwych startów misji. Pierwsza z nich będzie miała miejsce jeszcze w tym miesiącu. Druga – nieznacznie później.

Start Artemis I już 27 września

Początkowo amerykańska agencja kosmiczna przymierzała się do wylotu już 23 września, ale plan ten trafił do kosza. Obecnie NASA celuje w okno startowe 27 września (wtorek), otwierające się o 17:37 polskiego czasu. Inżynierzy będą mieli ok. 70 minut, by podnieść rakietę z Ziemi. Planowy start oznacza powrót Oriona 5 listopada.

Jeśli jednak trzeci start również zostanie przerwany – NASA ma zapasowy termin. To 2 października, z okienkiem rozpoczynającym się o 20:52 polskiego czasu. Tym razem potrwa ono równo 109 minut. Planowany powrót Oriona to wtedy 11 listopada.

Zanim dojdzie do ostatecznego startu, NASA musi przeprowadzić odpowiednie testy przygotowawcze. Agencja ogłosiła, że SLS czeka test tankowania, który odbędzie się nie wcześniej niż 21 września.

Jak oglądać start NASA Artemis I 27 września?

Jeśli macie ochotę obserwować start Artemis na żywo, można to robić w paru miejscach. NASA sama będzie transmitować start w swoich kanałach społecznościowych – YouTubie, Twitchu, Facebooku czy Twitterze.

Transmisję z komentarzem będą też prowadzić znane zagraniczne kanały kosmiczne, jak NASASpaceFlight czy Everyday Astronaut. Dostępne będą też polskie wersje – na kanałach Nocne Niebo i To Jakiś Kosmos!.

Na razie celem misji Artemis I są pomiary przygotowawcze do lotu na Księżyc. Ostatecznym celem programu jest jednak ponowny transport astronautów na Księżyc, po ponad 50 latach przerwy.

