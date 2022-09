Armia USA z bronią przyszłości. Wielki laser ma moc 300 kW

Najnowszy laser został opracowany w ramach programu Pentagonu High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI). Celem inicjatywy rozpoczętej w 2019 r. jest zwiększenie „kalibru” broni laserowej.

Armia USA dostała 300 kW laser

Lockheed Martin został wybrany do stworzenia jednostki HELSI o rekordowej mocy 300 kW. Zamówienie właśnie zostało dostarczone. Nowe urządzenie ma być wykorzystywane do pokazów możliwych zastosowań laserów do celów wojskowych.

Przykładem wykorzystania technologii jest system laserowej ochrony przed artylerią Demonstrator, tworzony w ramach programu Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL). Prototyp ma być gotowy do testów terenowych jeszcze w 2022 r.

W najnowszym laserze Lockheed Martin miał podnieść moc urządzenia, podnieść jego efektywność oraz zmniejszyć zarówno ciężar, jak i wielkość jednostki. Duża moc pozwala, by laser neutralizował cele z większej odległości. Mniejszy rozmiar i waga ma zaś pozwolić na wprowadzenie urządzeń w pojazdach lądowych, ale też na statkach czy samolotach.

Czytaj też:

Grupa Wagnera zhakowana. Ukraińcy: Mamy dane każdego kata i mordercy

Czemu armia USA inwestuje w lasery?

Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych są żywo zainteresowane technologią laserów bojowych już od pewnego czasu. Głównym powodem jest chęć dotrzymania tempa w wyścigu zbrojeń z innymi krajami.

Na razie Pentagon chce rozszerzyć możliwości produkcyjne firm, które mogą w przyszłości produkować lasery na potrzeby armii. Wojsko chce także finansować opracowywanie tzw. kierowanej broni energetycznej. USA nie wyklucza także wprowadzenia laserów bojowych na pole bitwy w przyszłości.

Już teraz technologia laserowa jest chętnie wykorzystywana przez wojskowych. Lasery już teraz mogą zakłócać wrogie technologie namierzające czy inne sensory używane do pozycjonowania, czy śledzenia pozycji wroga. Lasery mogą też zestrzeliwać nadlatujące pociski czy neutralizować drony.

Największymi zaletami broni laserowej jest duża szybkostrzelność, ogromna celność, brak odrzutu oraz praktyczny brak szkód ubocznych wśród infrastruktury czy cywili.