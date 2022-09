Sonda DART uderzyła w asteroidę. NASA pokazała nagranie z ostatnich chwil

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Misja DART, a właściwie Double Asteroid Redirection Test, odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek. NASA ma co świętować, bo z sukcesem zakończyła inicjatywę, dokonując tym samym niemałego przełomu.

Misja NASA DART zakończona sukcesem

Charakrer misji był dość prosty, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Statek DART miał w dość widowiskowym stylu zmienić tor asteroidy, uderzając w nią całą swoją masą. Celem był Dimorphos – mała okruch krążąca wokół większego „brata”, czyli asteroidy Didymos.

Wielki finał, czyli uderzenie z prędkością ok. 23 760 kilometrów na godzinę, zaplanowano na 01:14 polskiego czasu. Wydarzenie można było oglądać na żywo, bo serie obrazów z perspektywy DART-a transmitowała kamera Draco.

Poniżej zobaczycie pełną transmisję wydarzenia przez NASA. Ostateczne zbliżanie się do asteroidy zaczyna się od czasu ok. 1:14:00. Na materiale widać, jak DART zostawia większego Didymosa z lewej i miarowo zbliża się do mierzącego 170 metrów Dimorphosa. Koniec jest łatwy do przewidzenia – kontakt z DART-em się urywa, co sygnalizuje uderzenie w cel i rozpoczyna wybuch radości w centrali NASA.

NASA zmieniła tor asteroidy Dimorphos?

„Wszystko wskazuje na to, że pierwszy w historii test obrony planetarnej zakończył się sukcesem. Ziemianie powinni spać nieco spokojniej. Ja na pewno będę” – podkreśliła Elena Adams z kontroli misji NASA, która na bieżąco komentowała zbliżanie się DART-a.

Co prawda, na naukowe potwierdzenie tego faktu będziemy musieli poczekać nawet parę miesięcy. Wiele teleskopów na Ziemi i na orbicie zwróciło się w kierunku Dimorphosa w celu obserwacji przełomowej misji. Ale do określenia, jak bardzo orbita asteroidy się zmieniła, trzeba po prostu zebrać dużo więcej danych.

