Elizabeth Kenny – kobieta bez wykształcenia, którą na obiad zaprosił Roosvelt

Elizabeth Kenny urodziła się w 1880 roku w Nowej Południowej Walii, jako córka urodzonej w Australii Mary Moore i Irlandczyka Michaela Kenny’ego. Elizabeth, nazywana przez najbliższych Lisą, nie ukończyła szkoły pielęgniarskiej. Przełom w jej życiu miał miejsce, kiedy miała 17 lat. Spadła wówczas z konia i złamała nadgarstek. To właśnie sprawdzając własne ciało, Kenny zaczęła poznawać sposoby działania mięśni i tworzyć podstawy fizjoterapii.

Elizabeth Kenny – z wojennego frontu do leczenia polio

W dorosłym życiu Elizabeth Kenny parała się wieloma zajęciami. Była nauczycielką muzyki w Szkole Niedzielnej (sama nauczyła się gry na fortepianie), pośrednikiem w sprzedaży produktów rolnych, czy kucharką w szpitalu położniczym. To właśnie ta ostatnia profesja pozwoliła jej nawiązać bliższe relacje z lekarzami i pielęgniarkami, dzięki czemu niebawem mogła rozpocząć pracę z pacjentami, mimo braku odpowiedniego wykształcenia.

Kolejnym przełomem w jej życiu była I wojna światowa. Jako 35-latka Kenny zgłosiła się na ochotniczkę jako pielęgniarka. Podczas konfliktu pracowała przy przewozie żołnierzy, rannych i towarów między Anglią a Australią.

Po zakończeniu wojny Kenny znów zajęła się sprzedażą, tym razem opracowanych przez siebie noszy, a także rehabilitacją dzieci. Jej pierwszą pacjentką była dziewczynka z porażeniem mózgowym. To w połączeniu z doświadczeniami z frontu pozwoliło jej opracować w późniejszym czasie sposób na rehabilitację chorych na polio.

Elizabeth Kenny przeczy ustaleniom medyków

W 1931 roku Elizabeth Kenny została poproszona o zajęcie się dziewczynką Maude, która cierpiała z powodu polio. W tamtych czasach kończyny chorych usztywniano za pomocą gipsów lub specjalnych szyn, co doprowadzało do zaniku mięśni.

Kenny od początku miała na to inny pomysł. Zamiast usztywniać kończyny, okładała je materiałem zanurzonym w gorącej wodzie, a kiedy bolesny ucisk w mięśniach stawał się lżejszy, pacjenci na jej polecenie zaczynali wykonywać lekkie ćwiczenia, tym samym nie dochodziło u nich do zaniku mięśni. Dzięki współpracy z Elizabeth Maude odzyskała sprawność, mogła wrócić do rodzinnego miasta, wyjść za mąż i zostać matką.

Sukces Kenny został opisany przez lokalne media, a ponieważ już rok później w Queensland odnotowano bardzo wiele zachorowań na polio, zapotrzebowanie na jej nowatorskie sposoby leczenia było bardzo duże. Mimo iż Elizabeth Kenny odnosiła sukcesy w walce z chorobą, a jej pacjenci wracali do zdrowia, środowisko medyczne było przeciwne jej nowatorskim metodom i nadal upierało się, że kończyny należy usztywniać.

Elizabeth Kenny nie pozwoliła, aby lekarze zatrzymali jej pracę. W latach 40. XX wieku została zaproszona do USA, aby nauczyć tamtejszych lekarzy swojej metody. Otworzyła tam m.in. Instytut Siostry Kenny w Minneapolis, który stał się światowej sławy ośrodkiem leczenia polio.

Elizabeth Kenny bohaterką Google Doodle

5 października, czyli iw rocznicę otwarcia ośrodka rehabilitacyjnego Elizabeth Kenny, starania pielęgniarki bez wykształcenia postanowił przypomnieć Google. Logo popularnej wyszukiwarki zmieniło kształt i przypomina o dokonaniach Australijki. „Jej alternatywna metoda była tak skuteczna, że otrzymała honorowe stopnie naukowe na Rutgers University i University of Rochester. Prezydent Franklin D. Roosevelt zaprosił ją nawet na lunch, aby omówić swoje leczenie” – przypomina Google Doodle.

Nietypową grafikę w środę mogą oglądać mieszkańcy Australii i Nowej Zelandii, ale również Argentyny, Brazylii, Polski, Niemiec, Austrii, czy Szwajcarii.

