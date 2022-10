Elon Musk z odważną tezą. „Tesla będzie warta więcej od Apple”

Tesla zaprezentowała ostatnio wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku. Choć wskaźniki związane z przychodami wypadły nieco poniżej oczekiwań, to zyski firmy przekroczyły przewidywania analityków.

Po prezentacji danych odbyła się standardowa konferencja dla inwestorów. Zabłysną na niej szef firmy Elon Musk, który zaznaczył, że Tesla będzie warta więcej od Apple.

Musk: Tesla będzie warta więcej o Apple

– Jakiś czas temu podczas podobnej konferencji powiedziałem, że możliwe, iż Tesla będzie warta więcej od Apple. Wtedy spółka ta wyceniona była na 700 miliardów dolarów – przypomniał miliarder.

Warto dodać, że obecnie Tesla warta jest właśnie blisko 700 miliardów dolarów.

– Obecnie moja opinia się zmieniła. Uważam, że możemy znacznie przekroczyć kapitalizację Apple. Widzę ścieżkę dla Tesli, dzięki której będziemy warci więcej niż Apple i Saudi Aramco razem wzięte – przekonywał Elon Musk.

Jak odległy jest ten cel? Apple jest warte 2,3 biliona dolarów, a Saudi Aramco – 2 biliony dolarów. Tesla musiałaby więc przekroczyć wycenę 4,3 biliona z obecnego poziomu 0,7 biliona.

Tesla ogłasza program odkupu akcji

Musk jest jednak pewny swego i potwierdził to pieniędzmi. Ogłosił bowiem program wykupu akcji własnych wart od 5 do 10 miliarda dolarów. Ostateczna kwota nie jest jeszcze znana, ale wszystko wskazuje na to, że zarząd Tesli szybko przystąpi do akcji.

Firmy organizują odkup udziałów po cenie rynkowej, gdy uważają, że cena ich akcji będzie rosnąć. To sposób na podniesienie ceny akcji w danym momencie i jednoczesne uspokojenie inwestorów.

Czytaj też:

Elon Musk z kolejnym odpałem. Zarobił 5 mln dolarów… na perfumachCzytaj też:

Tesla pokazała Optimusa. Co potrafi robot Elona Muska?