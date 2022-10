Putin wkłada części z pralek do czołgów? Zagadkowy wzrost importu AGD

Agencja Bloomberg zaprezentowała dość ciekawe dane z Eurostatu. Od początku inwazji Władimira Putina na Ukrainę zagadkowo rośnie import AGD do krajów graniczących z Rosją.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że kraj agresora wykorzystuje urządzenia codziennego użytku na części, być może nawet suplementując tak braki podzespołów do sprzętu wojskowego.

Po co kraje bliskie Rosji sprowadzają AGD?

Dane rzeczywiście są nad wyraz zastanawiające. W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. Armenia sprowadziła z UE więcej pralek, niż w przeciągu ostatnich dwóch lat. Czy każdemu obywatelowi kraju nagle zaczął psuć się sprzęt? Wątpliwe.

Kazachstan rzucił się zaś na lodówki i do końca sierpnia wartość importu tych sprzętów z Europy wyniosła zawrotne 21,4 mln dolarów. To trzykrotny wzrost w porównaniach rok do roku.

Ciekawym faktem jest zaś nagłe zapotrzebowanie obu krajów na… elektryczne laktatory. W pierwszej połowie bieżącego roku eksport urządzeń z UE do Armenii podwoił się. W Kazachstanie w minionym półroczu zapotrzebowanie na laktatory wzrosło zaś o zastanawiające 633 procent.

Rządowe dane z Kazachstanu dziwnym trafem pokazują zaś, że eksport lodówek pralek i laktatorów do Rosji także wzrósł. Ciekawostka.

Rosja wykorzystuje AGD do budowy uzbrojenia

Zacznijmy od niewinnego wyjaśnienia. Rosja została odcięta od Zachodu, więc sama nie może importować sprzętu wielu firm. Wykorzystuje więc „przyjaźń” z krajami ościennymi, by suplementować braki na rodzinnym rynku.

Inna opcja to masowe rozkładanie sprzętu na części. Każda pralka, lodówka i laktator to bowiem skrzynia skarbów, pełna półprzewodników i czipów. Mogą one być wykorzystane w zupełnie innych urządzeniach. Cywilnych… ale też wojskowych.

To jedna z głównych obaw urzędników Unii Europejskiej, którzy z uwagą obserwują wzrost eksportu AGD ze Wspólnoty. Urzędnicy od początku wojny dostają bowiem raporty, o częściach z lodówek i pralek odnalezionych w sprzęcie wojskowym Rosji.

Informatorzy Bloomberga oceniają, że komponenty i mikroczipy z AGD mogą być wykorzystane w celach militarnych. Posłużą jednak tylko do stworzenia mniej wyrafinowanych sprzętów i tych o niskiej jakości.

