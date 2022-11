Misja Artemis dolatuje dziś na Księżyc. Tu obejrzysz transmisję

Dziś o 13:44 misja NASA Artemis I wejdzie w kluczową fazę. Kapsuła Orion rozpocznie pierwszy przelot wokół Księżyca i wykona bardzo ważny manewr… i to bez kontaktu z bazą. O co chodzi?

Misja NASA Artemis na Księżycu

Według planu NASA, oficjalna transmisja kluczowego zadania rozpocznie się o 13:15. Manewr modyfikacji orbity z użyciem silników rozpocznie się równo o 13:44 czasu polskiego. Będzie on dla inżynierów wyjątkowo stresujący.

Podczas pierwszego okrążenia kapsuła Orion przeleci bowiem 130 kilometrów nad powierzchnią naturalnego satelity Ziemi i płynnie przejdzie na tzw. niewidoczną stronę Księżyca. Tam sonda planowo o 13:26 ma stracić kontakt z bazą, gdyż Srebrny Glob po prostu będzie blokować sygnał. Przerwa w kontakcie ma potrwać ok. 35 minut.

Celem NASA jest uruchomienie silników na 2 minuty i 30 sekund, w celu wprowadzenia Oriona na bezpieczną i wysoce stabilną orbitę wokół Księżyca – DRO (ang. distant retrograde orbit). To optymalna wysokość dla kapsuły, biorąc pod uwagę grawitacyjne siły Słońca, Księżyca i Ziemi.

Przez ponad pół godziny specjaliści NASA będą mogli jednak tylko czekać, aż sonda „zgłosi się” do stacji naziemnej Goldstone. Kompleks ma przejąć sygnał po tym, jak Orion wyłoni się zza naturalnego satelity. Według harmonogramu nastąpi to ok. 14:00.

Jak oglądać Artemis I? NASA transmituje manewr przelotu nad Księżycem

NASA już zapowiedziała, że transmisje będą prowadzić wszystkie oficjalne kanały – strona agencji, NASA TV oraz aplikacja NASA. Jedną z wygodniejszych metod jest oglądanie livestreama na kanale YouTube NASA, który udostępniamy poniżej.

Czytaj też:

Wracamy na Księżyc. Misja Artemis na orbicieCzytaj też:

Dyrektor NASA: Bardzo możliwe, że polscy astronauci polecą na Księżyc