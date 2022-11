Tesla podnosi alarm. Ogromna liczba samochodów wróci do warsztatów

W piątek chiński regulator rynku zarządził ogromną akcję serwisową samochodów marki Tesla. Jak podał organ, tysiące samochodów ma problemy z oprogramowaniem lub z podstawowym wyposażeniem. To kolejne trudności firmy Elona Muska w Państwie Środka w 2022 roku.

81 tys. samochodów Tesla wróci do warsztatów

Łącznie Tesla jest zmuszona wycofać do warsztatów ponad 80 tys. pojazdów. Z problemami boryka się 67 698 importowanych do Chin samochodów Model S i Model X. Chodzi o auta sprowadzone w okresie od 2013 do 2020 roku.

Dodatkowo do serwisantów wróci 2 736 importowanych do azjatyckiego kraju Modeli 3 oraz 10 127 wyprodukowanych w lokalnej fabryce Tesli Modeli 3. Tu chodzi o pojazdy, które trafiły na rynek od listopada 2019 roku do września 2022 roku.

Jak wyjaśnia rządowa nota, w Modelach S oraz X wykryto wadę oprogramowania pojazdu, która musi zostać natychmiast zlikwidowana. Modele 3 borykają się zaś z usterką dotyczącą nieprawidłowego działania pasów bezpieczeństwa.

Tesla słabnie w Chinach

Jak przypomina agencja Bloomberga, Tesla ma ostatnio niemało problemów na chińskim rynku. Od rekordowej liczby dostaw samochodów ustanowionej we wrześniu bieżącego roku produkcja fabryki spadła, podobnie jak popyt. Firma Tesla obniżyła nawet ceny pojazdów, by zachęcić Chińczyków do kupna nowych aut.

Co ciekawe, zaledwie w kwietniu 2022 r. firma Elona Muska była zmuszona wycofać z obiegu w Chinach zawrotne 127 785 aut Model 3. Wtedy koncern motoryzacyjny zmuszony był wymienić wadliwe komponenty elektroniczne, które zdaniem inżynierów mogły prowadzić nawet do większej liczby wypadków z udziałem samochodów elektrycznych marki Tesla.

