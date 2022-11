Ukraina w ciemnościach. Zdjęcia satelitarne NASA pokazują ogrom zniszczeń

Zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, mimo prób obrony, przynoszą niestety efekt. Ogrom zniszczeń spowodowanych przez działania armii Władimira Putina widać nawet z kosmosu.

NASA pokazuje zniszczenia w Ukrainie

Narzędzie NASA Worldview jest otwartym i darmowym programem, który pozwala na przeglądanie zdjęć satelitarnych całego świata w wysokiej rozdzielczości. Amerykańska agencja udostępnia je w wielu konfiguracjach, które dają możliwość oglądania nie tylko zachmurzenia, stanu rzek, czy mórz i ich zmienność w czasie, ale także, co bywa równie widowiskowe, nocnych zdjęć Ziemi. Właśnie te są szczególnie ciekawe i niezwykle poruszające w kontekście wojny w Ukrainie.

Ukraina spowita w ciemnościach

Już pierwsze spojrzenie na nocną mapę świata z perspektywy kosmosu pozwala zauważyć bardzo poważny problem w Europie. Zdjęcia cofane nawet o kilka tygodni dają obraz ogromu zniszczeń, jakie Rosja wyrządziła w Ukrainie. Seryjne ataki rakietowe na infrastrukturę energetyczną, przejmowanie kontroli nad elektrowniami i zakłócanie działania siłowni jądrowych niestety przynosi skutki. Jest to szczególnie uderzające, gdy weźmie się pod uwagę nadchodzącą zimę. Zwracała na to uwagę także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która 24 listopada spotkała się z liderami państw skandynawskich w Finlandii.

– To wspaniale tu być, to niezwykłe miejsce szczególnie w zimowej atmosferze. Jednocześnie, widząc ten śnieg i czując mróz, nie mogę przestać myśleć o naszych ukraińskich przyjaciołach. Obywatele Ukrainy z powodu barbarzyńskiego ataku terrorystycznego Putina na infrastrukturę cywilną, muszą przeżyć nadchodzącą zimę bez prądu i w wielu miejscach bez dostępu do bieżącej wody. Przez niego dzieci, ich rodzice i dziadkowie zamarzają w ciemnościach – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen.

Na zdjęciach satelitarnych NASA Worldview doskonale widać, że nocami w Ukrainie oświetlone, ale również w bardzo ograniczonym stopniu względem zdjęć jeszcze sprzed kilku tygodni, są wyłącznie największe miasta. Prąd dostępny jest właściwie tylko w Kijowie i Lwowie. Reszta kraju na zdjęciach satelitarny przypomina kolorem sąsiednie Morze Czarne.

Czytaj też:

Chersoń znów pod rosyjskim ostrzałem. Są ofiary wśród cywilówCzytaj też:

Pentagon zdradza przyczynę ataków rakietowych na Ukrainę. „Znamy koncepcję Kremla”