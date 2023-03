Koniec z plastikowym dowodem? Ustawa w Sejmie

– Projekt ustawy wynika z bardzo dynamicznego rozwoju aplikacji mObywatel. Z tej aplikacji korzysta już ponad 6 mln Polaków. Ustawa powoduje jedną, rewolucyjną zmianę. Elektroniczny dowód osobisty będzie traktowany na równi z fizycznym, z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi np. przekraczania granicy – powiedział prezentując projekt ustawy Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji. Projekt skierowano do dalszych prac w komisjach.

Ustawa o mObywatelu – „twój cyfrowy portfel na dokumenty”

Po wejściu prawa w życie noszenie plastikowego dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy legitymacji studenckiej bądź szkolnej może wyjść z użycia. Wszystkie urzędy czy służby będą bowiem musiały respektować dokument z rządowej aplikacji na równi z fizycznym.

Od tej reguły istnieją zaledwie dwa wyjątki. Będzie to weryfikacja tożsamości przy wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego oraz kontrola przy przekraczaniu granicy państwa.

Według zapowiedzi rządu mObywatel ma się również dalej rozwijać. Znajdzie się tam na przykład możliwość wystawiania pełnomocnictw. Z poziomu smartfona będzie również można uiścić opłaty skarbowe, czy za wydanie dokumentów.

Co więcej, samorządy będą mogły uczestniczyć w mObywatelu i wydawane lokalnie dokumenty także trafią do naszego cyfrowego portfela. Mają to być m.in. karty mieszkańca danego miasta albo karty klubowe – klubu seniora, sportowego i tak dalej.

e-Urząd Skarbowy w aplikacji mObywatel

Dużym ułatwieniem będzie także możliwość załatwienia wielu spraw administracyjnych. Do programu trafią wszystkie usług cyfrowe związane z Urzędem Skarbowym. Tu także jest pole do rozwoju, bo w niedalekiej przyszłości smartfon będzie nas informować np. o zwrocie podatku, jaki właśnie otrzymaliśmy, zbliżającej się dacie wymiany dokumentów czy innych decyzjach administracyjnych.

mObywatel funkcjonuje od przeszło pięciu lat. Przydatna aplikacja została dotychczas pobrana ponad 9 milionów razy. Użytkownicy uzyskali w niej m.in. 5 mln certyfikatów szczepienia przeciw COVID-19 czy 3,7 mln cyfrowych wersji prawa jazdy.

