ChatGPT jest jeszcze lepszy. OpenAI prezentuje nową wersję sztucznej inteligencji

Do tej pory ChatGPT, który zyskuje w ostatnich tygodniach ogromną popularność, potrafił napisać odpowiedź na nurtujące pytania, zebrać dane, przetłumaczyć tekst, czy nawet napisać książkę. Teraz ma nowe zdolności.

ChatGPT znów się uczy. Teraz pomoże w kuchni

Twórcy z OpenAI poinformowali właśnie, że ich sztuczna inteligencja zyskała właśnie nowe zdolności. Projekt od teraz pomoże nie tylko w pracy, nauce, czy rozrywce, ale także… w gotowaniu.

GPT-4, czyli najnowsza wersja programu została wyposażona w nową umiejętność rozpoznawania zdjęć. Dzięki temu chat podpowie, co i w jaki sposób można ugotować z produktów, które sfotografujemy. Może się to okazać bardzo przydatne narzędzie dla osób, które nie są zbyt dobrymi kucharzami, oraz dla tych, którzy nie lubią marnować jedzenia. ChatGPT podpowie bowiem, w jaki sposób można kreatywnie wykorzystać to, co zostało nam w lodówce.

Ponadto OpenAI wprowadziło nowy limit słów swojego chatbota. Od teraz ChatGPT potrafi wygenerować odpowiedź na 25 tysięcy słów, czyli osiem razy więcej, niż dotychczasowa wersja.

ChatGPT, czyli co?

ChatGPT (ang. Generative Pre-trained Transformer) to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI. Jego głównym zadaniem jest generowanie odpowiedzi oraz przeprowadzanie konwersacji z użytkownikami w sposób naturalny i sensowny. ChatGPT jest oparty na architekturze Transformer, co pozwala mu na efektywne przetwarzanie informacji, lepsze zrozumienie kontekstu i tworzenie bardziej spójnych odpowiedzi. Model został wytrenowany na obszernym zbiorze danych tekstowych, które obejmują różnorodne dziedziny wiedzy. Warto jednak zauważyć, że jego wiedza jest ograniczona do informacji dostępnych do września 2021 roku.

ChatGPT służy do różnych celów, zarówno w kontekście profesjonalnym, jak i osobistym. Oto kilka zastosowań:



Udzielanie odpowiedzi na pytania: ChatGPT może pomóc w szybkim wyszukiwaniu informacji, odpowiadając na pytania z różnych dziedzin wiedzy.

Prowadzenie konwersacji: Dzięki swojej zdolności do generowania odpowiedzi, ChatGPT może prowadzić rozmowy z użytkownikami na różnorodne tematy.

Pomoc w pisaniu tekstu: Model może służyć jako narzędzie do generowania pomysłów, tworzenia szkiców artykułów, korekty gramatycznej czy stylistycznej.

Tłumaczenie języków: ChatGPT może pomóc w tłumaczeniu tekstów na różne języki, choć jego dokładność może być różna w zależności od języka źródłowego i docelowego.

Wsparcie w nauce: Model może służyć jako źródło informacji w procesie nauki, pomagając wyjaśniać pojęcia, zasady czy rozwiązywać problemy.

Rozrywka: ChatGPT może być używany jako narzędzie do generowania opowiadań, żartów czy innych form rozrywki.

Warto jednak pamiętać, że jako sztuczna inteligencja, ChatGPT może czasami generować odpowiedzi niedokładne lub nieaktualne, dlatego zawsze warto sprawdzić informacje z innymi, wiarygodnymi źródłami.

